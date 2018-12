Is een vegetariër eigenlijk wel vegetarisch?

Ze is niet de enige die met dit woord worstelt, want een paar keer per jaar vind ik een vergelijkbare vraag in de mailbox.

Vegetarisch betekent ‘van, voor, als bij vegetariërs’ oftewel ‘overeenkomstig het vegetarisme’, zoals in ‘een vegetarisch restaurant’ of ‘een vegetarische levenswijze’. Met die ruime betekenis van vegetarisch kun je weliswaar ook ‘een vegetarische maaltijd’ of ‘een vegetarische schnitzel’ interpreteren, maar in de praktijk wordt vegetarisch in zulke combinaties opgevat als ‘zonder vlees’ ­oftewel ‘vleesloos’. In ­diezelfde, beperkte betekenis wordt dat woord ook gebruikt in ‘we eten vanavond vegetarisch’ en zelfs in ‘we gaan (een paar weken) vegetarisch leven’.

Als je vegetarisch als ‘vleesloos’ opvat, is het inderdaad vreemd als iemand van vlees en bloed beweert dat hij of zij vegetarisch is. In de combinatie ‘ik ben/zij is vegetarisch’ kun je vegetarisch dan ook alleen in de ruimere betekenis ‘(als) een vegetariër’ oftewel ‘overeenkomstig het vegetarisme’ opvatten.

De uitspraak ‘ik ben vegetarisch’ wijkt qua structuur niet af van ‘ik ben veganistisch’ of ‘ik ben boeddhistisch’, waarin het adjectief eveneens een overtuiging noemt. Uit taalkundig oogpunt is ‘ik ben vegetarisch’ dan ook even correct als ‘ik ben vegetariër’. Slordig taalgebruik is ‘ik ben vegetarisch’ in elk geval niet.

In de rubriek Taal worden grammaticale geschillen, etymologische enigma’s en andere taaltwijfels voor u opgehelderd door Peter-Arno Coppen en Ton den Boon. Lees hun bijdragen op trouw.nl/taal. Ook een vraag? Mail naar p.a.coppen@let.ru.nl of tdb@taalbank.nl.