Beter of niet, ruim tien keer zo vaak worden er de laatste jaren toespraken gehouden als dat er toespraken worden gegeven. Wie frequentie als uitgangspunt neemt voor zijn woordkeuze, zal dus geneigd zijn om een toespraak te houden in plaats van te geven.

Is een toespraak houden te prefereren boven een toespraak geven?

Toch is een toespraak geven ook behoorlijk ingeburgerd. Geen wonder, want al in de 19de eeuw werden er toespraken, redevoeringen, betogen en zelfs speeches 'gegeven'. Wel lijkt 'geven' de laatste jaren wat vaker dan vroeger voor te komen in combinatie met woorden als toespraak en redevoering. Wellicht is invloed van het Engels (to give an address of to give a speech) daar debet aan. Je treft de combinatie 'een toespraak (speech et cetera) geven' namelijk opvallend vaak aan in (vertaalde) berichten over Amerikaanse bewindslieden.

Is een toespraak houden te prefereren boven een toespraak geven? Op dit moment kun je die informatie nog niet in één oogopslag in het woordenboek vinden. Dat komt doordat traditionele handwoordenboeken zich in het verleden nooit erg intensief hebben beziggehouden met de beschrijving van de mogelijkheden van een woord om met andere woorden een woordgroep te vormen (syntactische valentie). Daar komt weliswaar verandering in, maar een complete beschrijving van de valentie van álle woorden is bepaald geen klus die in korte tijd geklaard is.

