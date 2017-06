Is een bondige samenstelling echt minder mooi dan een welluidende omschrijving?

Schoonheid is een kwestie van smaak en de Romeinen wisten al dat daarover niet te twisten valt. Valt er iets anders over te zeggen?

Voor wie bijvoorbeeld leenaversie nooit eerder heeft gezien, is de omschrijving aversie tegen lenen wellicht duidelijker. Echter, bondigheid is een algemeen gewaardeerde tekstkwaliteit en (ingeburgerde) samenstellingen dragen daaraan bij.

De keuze voor een samenstelling in plaats van een omschrijving wordt soms bepaald door de vraag of een willekeurig verschijnsel beschreven wordt, bijvoorbeeld een eenmalige gedraging, of een type handelingen of gedragingen. Gaat het om de vrees van een enkel individu, dan zal een schrijver misschien kiezen voor een omschrijving. Gaat het om een gedragspatroon (de aversie van een heel cohort studenten tegen studieleningen), dan gaat de voorkeur meestal uit naar een samenstelling.

Leenangst staat sinds 2008 in Van Dale en leenaversie is een terugkerende term in artikelen over studiefinanciering. Het zijn begrippen geworden. Prima woorden dus.

Uit esthetisch oogpunt zou je echter wel kunnen twisten over emancipatiefunctie. Dat is weliswaar een welgevormd woord, maar het klinkt net iets banaler dan emancipatoire functie, mits die uitdrukking met Franse tongval uitgesproken.

