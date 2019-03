Is de moeder de vrouw?

Dit thema is een verwijzing naar het bekende gedicht van Martinus Nijhoff, 'De moeder de vrouw', dat bekender is door zijn beginregel 'Ik ging naar Bommel om de brug te zien', en waaruit ik in deze rubriek al eerder de versregel 'En wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren' besprak.

Maar nu nog even over die titel. Want in de titel van Nijhoff staat geen komma, zoals wel in het thema van de Boekenweek. Maakt dat iets uit? Nijhoff zal met zijn titel een soort woordspeling op het oog gehad hebben. Zoals de Utrechtse letterkundige Guus Sötemann in 1968 al opmerkte lijkt het aan de ene kant een verwijzing naar een huiselijke benaming van de moeder-echtgenote, zoals in 'Ik ga maar weer eens naar moeder de vrouw' (Sötemann noemt dit een 'vulgarisme'), maar juist door dat extra 'de' aan het begin krijgt het ook een hogere lading.

Veel mannen zeggen 'de vrouw' om het bezittelijk voornaamwoord te vermijden

De Vlaamse letterkundige Paul Claes ziet er later (in 2006) een verwijzing naar de moederkerk in, maar Sötemann denkt dat het iets predicatiefs heeft: de moeder is de vrouw, of iemand is tegelijkertijd de moeder en de vrouw. Dit is wat de CPNB voor ogen moet hebben gestaan: de komma in het thema 'de moeder, de vrouw' vermijdt het vulgarisme, en zou in een emancipatoire uitleg uitdrukken dat moeders eerst en vooral vrouw zijn.

Toch heeft het gebruik van het lidwoord tegenwoordig ook weer iets gemeenzaams. Veel mannen zeggen 'de vrouw' om het bezittelijk voornaamwoord te vermijden, en ik ken ook ouders die het liefkozend over 'het kind' hebben.

