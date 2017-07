Is de mens hier weggerend? Ik mis ons!

De Oostenrijkse documentairemaker Nikolaus Geyrhalter verzamelde beelden van bouwwerken die in onbruik zijn geraakt. Tikkende regendruppels hebben soms het rijk alleen.

Een verlaten ziekenhuis, kerk, bioscoop, winkelcentrum en fabriek: ze liggen er stil bij, zo zonder mensen. Sneeuw dwarrelt naar binnen, regen drupt op plekken die mensen ooit hebben gekoesterd.

De Oostenrijkse documentairemaker Nikolaus Geyrhalter verzamelde beelden van menselijke bouwwerken die in onbruik zijn geraakt. Hij reisde ervoor naar Japan, Argentinië, Bulgarije, de Verenigde Staten. In klein, dichtbevolkt en bovenal opgeruimd Nederland heeft hij weinig te zoeken, maar zijn blik ontstijgt specifieke locaties.

Ogenschijnlijk simpel

Geyrhalters streng visuele aanpak kennen we ondermeer van zijn veelgeprezen 'Our Daily Bread' (2005), waarin hij de hedendaagse westerse voedselproductie koeltjes observeerde. Hij hanteert een ogenschijnlijk simpele manier van filmen. Camera neerzetten, een strakke beeldcompositie creëren en registreren maar: overwoekerde spoorlijnen, een ingestorte skilift, een ondergronds autokerkhof, een weggezakte bergweg. Geen camerabeweging, muziek of commentaar om de blik of het gemoed van de kijker te sturen.

Maar juist in zijn stille afwezigheid zegt de maker natuurlijk van alles. Verwondering lijkt Geyrhalters belangrijkste drijfveer, hoewel uit zijn voedselfilm destijds misschien ook verontwaardiging klonk. Dat is dit keer anders. Deze maker van slow cinema vraagt niet alleen veel geduld van de kijker, hij nodigt ook uit tot eigen overpeinzingen en bespiegelingen. De titel, 'de wijze mens', zou je ironisch kunnen opvatten: zie ons eens driftig bouwen, maar bij menselijke afwezigheid stellen de constructies weinig voor.

De beelden doen denken aan het boek 'The World Without Us', waarin journalist Alan Weisman die dystopie onderzoekt. De natuur neemt het weer over. Hoewel, dieren hebben geen interesse voor roestig metaal en achtergelaten beton: behalve een springende kikker, een roekende duif, wat motjes en muizen zien we weinig bewegen op een parkeerplaats waar groen door het asfalt steekt en in een door zand bedolven kustplaatsje.