Is de interactieve Black Mirror-aflevering de toekomst van TV?

De nieuwe aflevering van Netflix-serie Black Mirror kent vijf mogelijke eindes. Hij duurt 40 minuten, of twee uur, of iets daartussenin. Het schijnt dat er een triljoen mogelijkheden zijn om de aflevering ‘Bandersnatch’ tot je te nemen.

Lees verder na de advertentie

De nieuwe aflevering is de eerste grote Netflix-productie waarin de kijker kiest hoe het verder gaat. Gedurende de aflevering vraagt de serie om beslissingen van de kijker, die het verhaal met een muisklik een bepaalde kant op kan sturen. Doet de kijker niks, dan gaat het verhaal automatisch verder, dus je kunt ook nog gewoon rustig achterover leunen.

Interactieve tv is niet helemaal nieuw: eerder experimenteerde Netflix al met interactieve content voor kinderen, zoals met een aflevering van Puss in Boots. Ook in de jaren negentig werd al geëxperimenteerd met cd-rom-films gemaakt voor tv. En er is natuurlijk iets voor te zeggen dat moderne videogames ook een soort interactieve films zijn.

Netflix is al bekend als het bedrijf dat een einde maakte aan lineair televisiekijken. Onduidelijk is nog of het hierin ook de toekomst van televisiecontent zélf ziet - het is nog niet bekend of er meer interactieve producties aan zitten te komen.

Meta Het is in elk geval een toekomst. En bij welke serie paste deze manier van storytelling beter dan bij Black Mirror, de gitzwarte serie uit de koker van Charlie Brooker die een dystopisch beeld schetst van de mogelijkheden die moderne techniek ons biedt? Toen de streamingigant Brooker benaderde met het idee een interactieve aflevering te maken, dacht hij eerst dat ze helemaal gek waren geworden, vertelde de maker tegenover Variety. Maar toen ze eenmaal het idee voor het verhaal hadden, bleek het ook het perfecte concept te zijn om het zó te vertellen. Eenvoudig was het niet: techwebsite Wired beschrijft hoe de makers achttien maanden hebben gepuzzeld aan het verhaal. Recensenten verbazen zich tot dusver vooral hoe naadloos het verhaal wordt vertelt. Bandersnatch volgt de jonge gamedesigner Stefan, die een videospel probeert te maken van het Choose Your Adventure-boek: de aloude interactieve manier waarop lezers zelf een verhaal konden samenstellen. Meta? Inderdaad.

Lees ook: