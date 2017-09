Iris van Herpen schaart zich in het rijtje van Marlene Dumas en Rem Koolhaas

Popsterren als Beyoncé, Lady Gaga en Björk dragen haar jurken en gewaden, ze won al verschillende ontwerpprijzen en nu is er ook vanuit de Nederlandse staat prestigieuze erkenning voor modeontwerper Iris van Herpen (33). Ze krijgt de Johannes Vermeer Prijs, de belangrijkste staatsprijs voor de kunsten, zo werd gisteren bekend gemaakt.

Van Herpen is volgens de jury 'unaniem voorgedragen omdat zij al jaren consistent en toonaangevend is binnen de internationale modewereld' en wegens haar 'grensverleggende en interdisciplinaire ontwerpen, waarin zij uitzonderlijk talent en ongebreidelde nieuwsgierigheid verbindt aan vernieuwende digitale technieken en ambachtelijk vakmanschap'.

Schoenen als rotsen

Van Herpen betrekt vaak vaklieden uit andere disciplines bij haar werk, zoals architecten, choreografen, musici, fotografen, filmmakers en wetenschappers, bijvoorbeeld van het Zwitserse instituut Cern. Met de creaties die daaruit voortkomen daagt zij, aldus de jury, 'het geijkte concept van mode uit'.

Naast de meest uiteenlopende jurken, onderscheidt ze zich met buitenissige schoenen. Sommige lijken uit een rots te zijn opgetrokken, andere roepen associaties op met netkousen.

Van Herpen studeerde aan de modeacademie in Arnhem en liep tijdens haar studie stage bij onder andere de Britse modeontwerper Alexander McQueen. In 2007 begon zij haar eigen label vanuit haar studio in Arnhem. Met haar werk heeft ze geëxposeerd in musea als het Victoria & Albert Museum in Londen, het Cooper Hewitt Smithsonian Designmuseum in New York en het Palais de Tokyo in Parijs. Zes van haar jurken zijn opgenomen in de collectie van het Metropolitan Museum of Art in New York.