Inzoomen op de abstractheid van een tuimelraam

Beutener schilderde wel naar de realiteit, maar wilde niet de echte werkelijkheid nabootsen. Hoe kun je een doodgewone aardappel zo schilderen dat die uitstijgt boven de realiteit? Daar ging het hem om, vertelde hij vijf jaar geleden in Trouw naar aanleiding van een overzicht van zijn werk in de Kunsthal in Rotterdam.

Sinds die aardappel heeft Jan Beutener (Maarssen, 1932) ons nog veel meer alledaagse dingen voorgeschoteld, van tuimelramen en trottoirtegels tot verfrommelde zakdoeken, gedekte ontbijttafels en de huishoudhandschoenen van zijn werkster. Door het object uit te vergroten, in te zoomen op een detail of door een bijzondere uitsnede is het nooit een 'foto' van de werkelijkheid en krijgt het haast iets abstracts. Mensen beeldt hij zelden af - hooguit het kalende achterhoofd van een man - maar hun sporen zijn wel zichtbaar. Wat zich buiten beeld afspeelt en niet wordt getoond, is minstens zo belangrijk in zijn werk.

Over de rand, 2002, 115 x 115 cm. © RV

In de kunstwereld word je al gauw in een hokje gestopt, maar bij Beutener is dat lastig. Sommigen rekenen zijn werk tot het magisch realisme, anderen vinden dat het iets surrealistisch heeft. Volgens Beutener zelf is hij op zoek naar het abstracte in de zichtbare werkelijkheid. Liever praat hij helemaal niet over zijn werk, omdat de beelden voor zichzelf spreken.

Het oeuvre van Beutener is niet heel groot. Daarom is het Dordrechts Museum opgetogen over de schenking van dertien van zijn schilderijen uit de privéverzameling van Cees Röling. Het museum, dat in 1999 een tentoonstelling wijdde aan Beutener, had al vijf werken van Beutener in de collectie. De dertien aanwinsten zijn vanaf vandaag voor onbepaalde tijd te zien in het museum.

