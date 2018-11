Intrigerend, zo'n middeleeuwse dame met een opgezwollen wang

Even voorstellen: dit is Itta, niet haar echte naam maar bedacht door archeoloog Wim Dijkman. Hij liet zich inspireren door de plek waar ze in de jaren negentig werd opgegraven. Haar resten lagen in een Merovingisch grafveld uit de 7de eeuw tussen Itteren en Borgharen, vlak boven Maastricht. Daar werden nog twintig skeletten aangetroffen, waaronder dat van een man die een gesp droeg met daarin zijn naam gegraveerd in een oost-Europees runenschrift. Bobo heette hij, toevallig de eerste letters van Borgharen. Dan noemen we haar Itta, naar Itteren, stelde Dijkman voor.

Dit jaar is ook haar gezicht gereconstrueerd. Toen ze overleed was ze waarschijnlijk tussen de veertig en vijftig jaar, best wel oud voor die tijd. Mensen werden toen gemiddeld rond de dertig. Ze was redelijk gezond en had al haar tanden nog. Wel zat er een gat in het bot van haar rechter jukbeen, mogelijk als gevolg van een verwaarloosde middenoorontsteking.

Spee boetseerde een donker en een wat lichter gebronsde versie van Itta’s gezicht

Itta was rijk, afgaand op de luxe voorwerpen in haar graf, waaronder een kostbare speld, een riem en beurs afgezet met ivoor. In haar mond had ze een muntstuk: een Charonspenning om haar overtocht naar het hiernamaals te betalen.