Inspannen is niet nodig: een ideaal zomerrecept

Pers de limoenen uit. Het sap van twee limoenen zou genoeg moeten zijn. Snijd de rode uien in zeer dunne halvemaantjes en leg die in een kom. Giet het sap over de halvemaantjes en laat ze een poosje weken om ze transparant roze en zachter van smaak te laten worden.

Ontdoe de watermeloen van schil en pitten en snijd hem in mondvriendelijke stukken. Snijd de feta in stukken van ongeveer gelijke grootte. Doe watermeloen en feta samen in één grote, niet te diepe schaal. Ga ze nog niet echt mengen.

Pluk de blaadjes peterselie van de takjes. Het is de bedoeling dat ze niet als garnering, maar als bladsla gebruikt worden. Hak de muntblaadjes fijn. Doe ook de peterselie en munt in de grote schaal. Meng nog niet.

Voeg kort voordat u de salade wilt serverende roze uienhalvemaantjes en het inmiddels eveneens rozige limoensap aan de salade in wording toe. Meng nog altijd niet.

Strooi op het laatste moment de olijven op de salade, sprenkel de olijfolie erover en hanteer de pepermolen gul.

Meng met uw handen de diverse ingrediënten, heel voorzichtig en zachtaardig, zodat de stukken watermeloen en feta heel blijven en niet alles grijs wordt door de ontpitte, dus ietwat gekneusde en vochtige, zwarte olijven.

Tenslotte, met excuses, een aanvulling op de limoen-basilicumtaart van vorige week. In de beschrijving ontbraken twee ingrediënten. Voor de taartbodem:

voeg bloem en zout toe, dan de boter, en kneed dit alles snel tot een soepel deeg. Voor de vulling:

meng in een pan met dikke bodem suiker, citroenrasp en basilicum met de eieren (met een siliconengarde). Roer er dan het limoensap door.

Ingrediënten voor 6 personen: 2 rode uien 3 limoenen 2 kg watermeloen 200 gr feta bos bladpeterselie bosje munt 3 à 4 el olijfolie 150 g zwarte olijven ontpit grof gemalen zwarte peper uit de molen

