Innemend prentenboek over de boer die de dierenarts wil versieren

Een lam rolt graag door de modder en zegt 'oink' in plaats van 'bèèèh'. De dierenarts helpt hem zijn uiterlijk aan zijn innerlijk aan te passen en het beestje gaat voortaan door het leven als varken.

Een tekening van Milja Praagman in dat boek, waarop de boer en de dierenarts elkaar onbedoeld érg lief aankijken, inspireerde het duo tot een nieuw prentenboek, waarin de liefde tussen deze mannen centraal staat.

Dat is minder opzienbarend dan het transgenderthema, er zijn al meer prentenboeken met homoseksuele personages. Denk alleen al aan de moderne klassieker 'Koning en Koning' van Linda de Haan en Stern Nijland (2000) of het recentere 'Joep!' van Mark Haayema (2013).

Toch is 'De boer en de dierenarts' een aanwinst, omdat Pim Lammers de homoseksuele liefde als volkomen vanzelfsprekend presenteert en het verhaal bovendien prettig licht en origineel is.

Groene vlekken

Alles gaat mis op de boerderij: de boer zoekt eieren bij de varkens en probeert de kip te melken. Wat is er aan de hand? Hoe de dieren erachter komen dat hij verliefd is op de dierenarts, blijft onduidelijk (ze voelen het aan, zullen we maar zeggen), maar ze besluiten hem te helpen door ziektes voor te wenden. De koe schildert groene vlekken op zijn vacht en een schaap begint te blaffen; een geestige verwijzing naar het vorige boek. De boer brengt ze naar de dierenarts en krijgt zo de kans om hem thuis uit te nodigen.

Als dat niet werkt, zet de veestapel een laatste redmiddel in, dat de mooiste tekening in het boek oplevert: alle dieren zijn in een boom geklommen. "Hier moet de dierenarts naar kijken!", roept de boer. De dokter arriveert, de liefde blijkt wederzijds en "nu is alles precies zoals het moet zijn", sluit Lammers af.

In lijn met het vorige boek schildert Praagman grote, heldere kleurvlakken op de achtergrond en spreken de blikken boekdelen. En tussen de dieren herkennen we - aan zijn schapenneus - het lammetje dat een varken is geworden.

Pim Lammers

De boer en de dierenarts

Ill. Milja Praagman

De Eenhoorn; 32 blz. € 13,95 Vanaf 3 jaar.

