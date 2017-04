Inkomen van kunstenaars is zorgwekkend

De meeste kunstenaars in Nederland kunnen van hun werkzaamheden nog altijd niet behoorlijk boodschappen doen. Als de omstandigheden waarin kunstenaars moeten werken niet veranderen, zo waarschuwen de Raad voor Cultuur en de Ser (Sociaal-Economische Raad) dan dreigt ‘uitholling van de culturele en creatieve sector’, schrijven de raden vandaag.

Onderzoeken naar inkomens van kunstenaars vertonen vrijwel zonder uitzondering een neergaande trend. Zo verdient ruim de helft van de beeldend kunstenaars minder dan 10.000 euro per jaar en moeten twee op de vijf componisten het doen met een loon rond de armoedegrens.

Het advies van de twee raden volgt op een onderzoek in de culturele sector, van begin 2016, waaruit bleek dat de arbeidspositie van kunstenaars ‘zorgwekkend’ is. Vandaag wijzen de Raad voor Cultuur en de Ser erop dat de economische crisis en de bezuinigingen vanaf 2010 de sector verder hebben verzwakt. Zo daalde het aantal banen van 163.000 naar 140.000, steeg het aantal tijdelijke contracten en is de werkloosheid onder kunstenaars twee keer hoger dan in de rest van de economie. De helft van de cultureel creatieven komt met het jaarinkomen niet boven de 30.000 euro uit.

Kunstenaars zouden niet moeten werken aan ver­dien­mo­del­len Voormalig Dichter des Vaderlands Anne Vegter

“De situatie is voor veel mensen zorgelijk”, zegt Marijke van Hees, voorzitter van de Raad voor Cultuur. “Door de bezuinigingen is de kwetsbaarheid van vooral jonge, beginnende kunstenaars toegenomen.” Volgens Van Hees is dat niet alleen het gevolg van lagere budgetten voor cultuur bij de rijksoverheid en gemeenten, maar ook bij bedrijven. Nu de economie weer aantrekt gloort wat dat betreft weer enige hoop, stelt Van Hees, maar op de subsidiestroom hebben kunstenaars weinig invloed: “Dat zijn politieke keuzes.”

Volgens de Raad voor Cultuur en de Ser is een zwakke onderhandelingspositie een voorname oorzaak van de smalle beurzen van kunstenaars. Ze adviseren kunstenaars zich beter te organiseren en initiatieven te ontplooien, om zo sterker te staan tegenover opdrachtgevers. Verder moeten er richtlijnen komen voor redelijke vergoedingen, moet scholing worden gestimuleerd en wordt de overheid opgeroepen meer geld vrij te maken voor cultuur. Ook rept het rapport over ‘het vergroten van het verdienvermogen’.

Belachelijk, vindt voormalig Dichter des Vaderlands Anne Vegter dat laatste: “Kunstenaars zouden niet moeten werken aan verdienmodellen. Kunst heeft nu eenmaal niet a priori tot doel er winst mee te maken. Maar nu worden kunstenaars gedwongen opdrachten te zoeken om te overleven.”

Vegter werkte mee aan ‘Het laatste taboe. Kunstenaars en inkomen’. Ze denkt dat de positie van haar beroepsgroep pas verbetert als de kunsten in hun geheel meer status krijgen: “Een samenleving die zichzelf serieus neemt, zorgt ervoor dat de kunsten gelden als ijkpunt van de beschaving. Maar het kunstvak is gemarginaliseerd en de kunstenaars zijn daarmee ook naar de rand gedreven van de samenleving.”

