Inhoudelijk kan het scherper bij de NPO, bewijst het 'Hazes-weekend'

Aha, daarom dus een weekend Hazes. Let wel: zonder context, gewoon urenlange herhalingen. Dat is ook een methode om 62 miljoen euro bij de publieke omroep te bezuinigen.

Lees verder na de advertentie

Zo simpel ligt het niet, maar ik wil er wel wat over kwijt. Minister Slob (Media) gaat de publieke omroep korten van grofweg 800 naar 740 miljoen euro omdat de reclame-inkomsten structureel teruglopen. NPO-directeur Frans Klein berekent die bezuiniging door naar vooral journalistieke programma’s omdat hij meer jongeren wil bereiken met andersoortige tv. ‘Brandpunt+’ moet weg, ‘Andere Tijden’ gaat van 35 naar 17 uitzendingen per jaar, en ‘Tegenlicht’ verliest dertig procent (van 28 naar 20 uitzendingen). “De groep die van Tegenlicht houdt, wordt al zeer goed bediend door de publieke omroep en komt voldoende aan zijn trekken”, vergoelijkte Klein het in NRC vrijdag.

De NPO moet mensen een breder beeld geven en verbinden. Dat kost gewoon wat.

Tja, is dit allemaal hoog spel om Kamerleden gealarmeerd te krijgen, zoals AD-collega Angela de Jong in ‘RTL Boulevard’ opperde? We moeten het zien, maar ik ben alvast gealarmeerd. Als één programma originele ideeën uitwerkt en innovatieve mensen in beeld brengt, is het ‘Tegenlicht’. Ik krijg er ideeën van die me milieubewuster, empathischer of anderszins een beter mens maken. Als jongeren dit niet uit zichzelf kijken, dan wel op school of universiteit. Ook documentairemaker Sinan Can, die bijna de Zilveren Nipkowschijf won met zijn loodzware tweeluik ‘In het spoor van IS’, kreeg te verstaan dat hij lichtere televisie moet maken die voor jongeren interessanter is, vertelde hij me bij de uitreiking.

Verbinden Het is kapitaalvernietiging. De overheid zou gewoon moeten staan voor zijn publieke omroep als een kostenpost voor werkelijk publiek belang, ongeacht dalende advertentie-inkomsten. Wie beargumenteert dat commerciële mediabedrijven toch ook zelf hun broek ophouden, mist het belangrijkste punt. RTL en SBS moeten zoveel mogelijk mensen behagen, de NPO moet mensen een breder beeld geven en verbinden. Dat kost gewoon wat. Tekst loopt door onder de afbeelding Dreetje en André Hazes voor de tv. © Maaike Bos Ik zeg niet dat de publieke omroep alles goed doet. Inhoudelijk kan het scherper, bewijst het weekendje Hazes Ik zeg niet dat de publieke omroep alles goed doet. Inhoudelijk kan het scherper, bewijst het weekendje Hazes. Als je toch zijn pensioengerechtigde leeftijd wilt vieren, gooi er dan geen onaangekondigde herhaling in maar maak er iets nieuws bij. Laat dochter Roxeanne en zoon Dré terugkijken op die tijd, toen hun pa tijdens hun kinder-ontbijtje gewoon een pilsje open trok in de tv-hoek. De hartverwarmende artiest ritste nog geen jas van ze dicht. Ze zijn inmiddels zelf volwassen, maar Dré laat zijn relatie net zo falen als senior en doet ook geen fluit met zijn kind. Houd eens een echt goed interview met die twee. Maar oh nee, dat is een journalistieke aanpak en dat vinden jongeren niet leuk. Die kijken liever naar halfzachte reportages bij SBS6 waarin Dré Hazes wegkomt met de tekst ‘Ik haal alles uit het leven.’ Offeren we daar de goeie programma’s aan op? Vier keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.Lees hier meer van hun tv-columns.