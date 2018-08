Ingrijpende veranderingen in de programmering bij de NPO door bezuinigingen

Naar verwachting krijgt de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) volgend jaar rond de 60 miljoen minder van het kabinet vanwege dalende reclame-inkomsten. Op Prinsjesdag wordt het precieze bedrag bekendgemaakt. "We hopen nog altijd dat deze aankomende megabezuiniging kan worden afgewend", aldus Klein. "Maar we hebben ons er samen met de omroepen al wel op voorbereid. Het zal ingrijpend de programmering raken."

Hoe die programmering eruit zal zien, schetste Klein vandaag al voorzichtig. De kijker kan bijvoorbeeld rekenen op meer herhalingen en aangekochte buitenlandse producties. Daarnaast kan de dagprogrammering voor ouderen niet meer blijven bestaan in zijn huidige vorm.

Alle drie de zenders krijgen met de bezuinigingen te maken. De vooravond op NPO2 wordt versoberd en NPO3 kan minder programmeren. Programma's als Goedemorgen Nederland en een vervolg op de nieuwe talkshow M op NPO1 staan volgens Klein ook onder druk.

Shula Rijxman, voorzitter van de raad van bestuur van de NPO, hoopt dat de bezuinigingen meevallen. "We hebben na twee eerdere bezuinigingsrondes al alles geschaafd wat we konden schaven." Wat de korting uiteindelijk voor gevolgen heeft voor de makers kon ze nog niet zeggen. "Maar het zal iedereen treffen."

Eigen idee

Rijxman liet daarnaast weten dat alle Nederlanders dit najaar zelf met een programma-idee voor de NPO mogen komen. Zo hoopt de Publieke Omroep alle Nederlanders aan te spreken - ook de 15 procent die nu nog niet wordt bereikt.

Volgens Rijxman zijn het vooral bepaalde groepen jongeren en migranten die de NPO nu nog niet weten te vinden. Voor hen wil de omroep ook programma's maken. "Vertel ons maar wat we nog niet maken, wat je wilt zien", vertelde Rijxman. "Wij kijken dan serieus of we er iets mee kunnen." Hoe het project precies vorm krijgt, is nog niet duidelijk.