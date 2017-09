Ingetogen folkpop blijft boeien

In de jaren zeventig scoorde de Britse singer-songwriter Cat Stevens grote hits met nummers als 'Peace Train' en 'Morning Has Broken'. Na zijn bekering tot de islam in 1977 ging hij onder de artiestennaam Yusuf Islam muziek maken die door het geloof was geïnspireerd.

Het leidde er niet alleen toe dat hij van de radar van popliefhebbers verdween, maar ook te maken kreeg met tendentieuze berichtgeving. Zo beschuldigde de Britse krant The Sun hem ervan terrorisme te ondersteunen en schreef The Sunday Times dat hij zou weigeren met vrouwen zonder hoofddoek te spreken. Stevens spande rechtszaken aan, en won ze allebei.

Sinds 2006 is de muzikant onder de naam Yusuf/Cat Stevens weer teruggekeerd naar de folkpop uit zijn begindagen. Ook op 'The Laughing Apple' brengt Stevens weer de ingetogen folkpop waar hij beroemd mee werd. Op zijn vijftiende studioalbum combineert de 69-jarige Brit nieuwe songs en bestaande nummers in een nieuwe versie. Omgeven door een sobere akoestische instrumentatie blijkt de nieuwe plaat een monumentje voor Stevens' kwaliteiten als songschrijver.

Zo wordt het titelnummer gekenmerkt door een aanstekelijk huppelende lichtvoetigheid en ontpopt 'Grandsons' zich met een delicaat nostalgische ondertoon tot een van de hoogtepunten van de plaat. Het zijn nummers waar je muziekhart sprongetjes van blijdschap van maakt.