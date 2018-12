Ingeborg Elzevier krijgt alle ruimte in ‘Genoeg nu over jou!’ en neemt die glorieus in

Niemand zwelgt zo geestig in haar eigen tranen als actrice Ingeborg Elzevier. Languit op de bank, luisterend naar jankerige Italiaanse popsongs. Terwijl ze van haar borrel nipt en steeds tipsyer wordt, ­domineert ze ondertussen alles en iedereen in haar omgeving met haar dwingende lijdzaamheid. Geen wonder dat haar man (Peter Tuinman) het zoekt bij zijn orchideeën en haar dochter (Annick Boer) steevast om haar vader roept als ze ook maar een minuut alleen is met haar jankerige moeder.

‘Genoeg nu over jou!’ is speciaal voor Elzevier geschreven en markeert het zestigjarige jubileum van de actrice. Elzeviers carrière is ­indrukwekkend: ze speelde bij zo’n beetje alle leidende toneelgezelschappen van Nederland en is ook bekend van film en televisie. Als vehikel voor Elzeviers talent om dingen bitterzoet te maken, heeft toneelschrijfster Magne van den Berg het drama in deze komedie klein gehouden, waardoor het ­accent geheel op de ontwikkeling van de personages komt te liggen.

Klassiek moeder-dochterconflict

Elzevier krijgt precies de rol waar ze goed in is: komisch, krachtig en kwetsbaar tegelijk. Als moeder is ze nog steeds verschrikkelijk verdrietig over het feit dat de man van haar dochter is overleden. Een beetje té; ze vervangt de jeugdfoto van haar dochter boven de bank zelfs door een glamourfoto van hem. Wat speelde er tussen die twee? Als moeder hem op zijn verjaardag wil herdenken, komt de dochter haar nieuwe vriend voorstellen. Dat leidt tot iets wat eigenlijk een klassiek moeder-dochterconflict is, waarbij vader zich vooral afzijdig wil houden.

Elzevier zou een verrassender dramatische ontwikkeling verdienen. Want natuurlijk schuilt er onder de kenau iemand die naar liefde en aandacht hunkert. Ergens is ze de weg in haar goed geregelde leventje kwijtgeraakt. Van de dochter wordt wel érg veel incasseringsvermogen in de omgang met haar wankelende moeder verlangd. In de regie van Hanneke Braam slaat Annick Boer zich moedig door de oordelen van haar moeder over haar inmiddels weer opgepakte ­leven heen.

En echtgenoot Peter Tuinman laat zich wel erg makkelijk door zijn vrouw ringeloren en wegsturen. Lamgeslagen door ­temerige ma of als personage gewoon te weinig vlees op de botten? Hun rollen zijn te dienend om werkelijk te boeien. En passant stipt Van de Berg wel een interessant thema aan. Wat is rouw en over wie zegt dat meer: over de dode in kwestie of over jezelf? Maar ook dat krijgt te weinig ruimte. Alle ruimte is voor Ingeborg Elzevier, en zij neemt die glorieus in.