Ingeborg Elzevier (82) staat zestig jaar op de planken: ‘Het kriebelt nog altijd’

Ingeborg Elzevier kan op onnavolgbare wijze lucht scheppen in een ernstig stuk. En ze kan blijspelen juist een verrassende nuchterheid verlenen. Met een licht toetsje van lijzigheid in haar stem en verwondering in haar ronde ogen heeft ze de gave om onbedoeld komisch te zijn. Alsof ze grappig is zonder het zelf door te hebben, alsof een zin haar toevallig uit de mond valt en het publiek als vanzelf in de lach schiet.

“Dat er om me gelachen werd als ik zomaar iets zei, daar heb ik me vaak voor gegeneerd”, zegt Elzevier. “Ik heb het altijd gehad, al toen ik klein was. Doe ik iets raars?, dacht ik dan. Het is aangeboren kennelijk en, nee, ik heb het niet gecultiveerd. Ik kan heel erg om iets lachen, maar nooit als iets grappig bedoeld is.

“Het is de absurditeit van iets heel gewoons. Het floept er bij mij altijd gewoon uit, ik werk er nooit naartoe. Bovendien: de ene avond wordt wel om iets gelachen, een andere avond weer niet. Bij toneel weet je dat nooit precies. Het heeft met een bepaalde sfeer en stemming te maken. Je krijgt als actrice wel een zekere routine – in timing en tempo – om dat te hanteren en erop te kunnen reageren. Dat is je ambacht. Je moet niet al bij de toon van de eerste zin horen of iets slecht gaat aflopen of juist om te lachen is. Daar kan ik niet tegen, net zomin als tegen moppen vertellen. Actrice Enny Mols-de Leeuwe zei vroeger, als ze een grap vertelde: Wil je hem niet doorvertellen, dat wil ik zelf doen. Dat vond ik dan veel geestiger dan die grap.”

Gebrek aan zelfmedelijden

Al zestig jaar speelt ze toneel. Voor haar jubileum dit seizoen schreef Magne van den Berg, op verzoek van Theaterbureau Hummelinck Stuurman, ‘Genoeg nu over jou!’, een bitterzoete (tragi)komedie met een rauw randje. Over een vrouw die zich de rouw om haar schoonzoon toe-eigent, wat haar door man en weduwe geworden dochter niet in dank wordt afgenomen.

“De dubbele laag die erin zit, de woede én de humor, bevalt mij in dit stuk”, zegt Elzevier: “Mijn vader – ik hield veel van hem – had gebrek aan zelfmedelijden. Dat heb ik ook. Ik ben vrij hard voor mezelf, vind me niet gauw zielig. Ik had eens een longontsteking en heb toch doorgespeeld. De vrouw in dit stuk blijft ook overeind staan. Dat kan ik navoelen. Een huwelijk waar de vlam uit is. Die vrouw mist iets en daar wordt ze kwaad van, gemenig zelfs. Ik had ooit een vriendje, die was alleen maar aardig, aardig. Ik dacht: ik moet iets verzinnen dat hij een keer kwaad wordt. Dat lukte niet. Nou ja, daar kon ik niks meer mee.

“Het is een pittige, maar ook lastige tekst. Veel zinnen die out of the blue lijken te komen en bijna allemaal heel korte zinnetjes, vaak ook nog eens drie keer ongeveer dezelfde. En je moet het goed zeggen, want anders missen de anderen hun cue. Heel veel en liefst hardop lezen, dan leer ik de tekst het beste. Ik doe er iets langer over dan vroeger, maar het valt mee. Mijn geheugen is nog behoorlijk goed. En dat ik hierin met Peter Tuinman en Annick Boer sta, collega’s met wie ik eerder goed heb gespeeld, scheelt ook.”

Ingeborg Elzevier: ‘Als je vier keer een tragedie hebt gespeeld, ben je een tragédienne. Als je vier keer een komedie hebt gespeeld, ben je een comédienne. Ik weet zelf echt niet wat ik ben’. © Patrick Post

Een week voor de eerste try-outs klinkt een doorloop in de ondiepe repetitieruimte wat stemmig, alsof de acteurs zich inhouden. “Je staat hier langzamerhand toch tegen iets op te spelen”, zegt Elzevier. “Nu we de zoek- en haperingenfase hebben gehad, hebben we behoefte aan de ruimte van een zaal. Met publiek. Om ons en de tekst beter te kunnen laten vliegen.”