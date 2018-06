Indorockers waren de pioniers van de Nederlandse popmuziek

Hetty Naaijkens-Retel Helmrich, die zelf in 1955 vanuit Indonesië naar Nederland kwam, heeft in haar nieuwste documentaire een fantastisch onderwerp bij de kladden. 'Klanken van oorsprong' gaat over de pioniers van de Nederlandse popmuziek: Indorockers die in de jaren vijftig de blits maakten met een mengeling van rock-'n-roll en Indonesische krontjong-muziek.

De kracht van de documentaire is dat ook de complexe geschiedenis van Nederlands-Indië aan bod komt: oorlog, trauma, Japanse bezetting, onafhankelijkheidsstrijd, vluchten en opnieuw beginnen in een vreemd land.

Het mooist en ontroerendst zijn de archiefopnamen en de verhalen van enkele oude Indorockers zelf

'Nederland was na de Tweede Wereldoorlog bezig met z'n eigen problemen', klinkt het in de film. 'De uitlaatklep was muziek.' En zo gaat in de documentaire een kostelijk archief open met optredens van onder meer The Tielman Brothers die met hun elektrische gitaren een wereldact hadden en met name in Duitsland op handen werden gedragen.

Omdat veel Indo's in Den Haag waren neergestreken, werd de hofstad dé popstad van Nederland. 'Iedere straat had wel een Indobandje', merkt een Haagse muziekgids op.

Er verschijnen veel ooggetuigen voor de camera. Alleen: omdat het er zo veel zijn, levert het niet altijd even interessante of coherente verhalen op. Boudewijn de Groot, Liesbeth List, Ernst Jansz, ze moeten allemaal hun zegje doen. Je voelt hoe begeesterd ze zijn, maar het mooist en ontroerendst zijn de archiefopnamen en de verhalen van enkele oude Indorockers zelf, thuis aan tafel met een schaal spekkoek en de elektrische gitaar onder handbereik.

