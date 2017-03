Indiërs bouwen het hoogste standbeeld ter wereld

Het immense beeld is de droom van Indiase hindoenationalisten. Het standbeeld van de mythische zeventiende-eeuwse hindoekoning Shivaji moet verrijzen op een nog aan te leggen eiland voor de kust van de miljoenenstad Bombay. Het bronzen beeld van Shivaji te paard wordt met 190 meter het hoogste ter wereld, twee keer zo hoog als het Amerikaanse Vrijheidsbeeld en 40 meter hoger dan een Chinees boeddhabeeld, dat nu nog het hoogste is. Het gaat volgens de autoriteiten een half miljard euro kosten en moet in 2021 af zijn. De hindoenationalistische premier Narendra Modi legde onlangs al de eerste steen.

Shivaji zou hebben voorkomen dat India werd onderworpen door moslimheersers

Critici hekelen het project als verkwisting. Volgens hen kan de half miljard euro beter worden geïnvesteerd in zorg, onderwijs en infrastructuur. Maar voor Modi en zijn mensen is het beeld terechte eer voor een vermaarde hindoekrijgsheer, die met slimme guerillatactieken veel grotere islamitische legers versloeg. Shivaji zou zo hebben voorkomen dat heel India werd onderworpen door moslimheersers. De voorstanders wijzen er bovendien op dat het eiland ook een musuem, een bioscoop en een aquarium krijgt. Volgens hen gaat het eiland straks 10.000 toeristen per dag trekken en zal het een belangrijke prikkel geven aan de economie van Bombay.

