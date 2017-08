Indiase vrouwen zijn het zat: 'Wij zijn geen Assepoester'

Dat India nog een lange weg heeft te gaan op het gebied van vrouwenrechten, bleek afgelopen week weer eens. De 29-jarige DJ Varnika Kundu beschreef op Facebook hoe twee mannen haar zaterdagnacht hadden achtervolgd en uit haar auto probeerden te sleuren. Ze kon het verhaal dankzij een snelle reactie van de politie gelukkig nog navertellen, schreef ze. Maar haar bericht deed veel meer stof opwaaien dan ze had kunnen voorzien.

Dit meisje had om 12 uur ’s nachts niet meer op straat moeten zijn. Waarom reed ze nog zo laat rond? Ramveer Bhatti van regeringspartij BJP

Eén van haar belagers bleek namelijk de zoon van een politicus van regeringspartij BJP. En zo zag ook Ramveer Bhatti, vice-president van de lokale afdeling van de partij, zich genoodzaakt te reageren. Maar in plaats van Kundu te steunen, verweet hij haar zo laat nog van huis te zijn. “Dit meisje had om 12 uur ’s nachts niet meer op straat moeten zijn”, zei hij tegen CNN-News18. “Waarom reed ze nog zo laat rond? De sfeer is dan niet goed. We moeten voor onszelf zorgen.”

Dat advies viel niet in goede aarde bij de Indiase vrouwen. Met de hashtag #aintnocinderella deelden honderden van hen afgelopen week foto’s van zichzelf tijdens een avondje uit om te laten zien dat ze niet van plan zijn braaf thuis te blijven na middernacht.

Geen prins nodig “Hoe vaak hebben we zoiets niet gehoord uit de mond van een ‘leider’ die niet beter weet?”, schreef actrice en politica Divya Spandana op Twitter. “Deze keer zeggen ze dat we ons huis niet meer mogen verlaten. Dit moet stoppen”, besloot ze. “Ik draag laarzen tijdens het uitgaan, geen glazen slippers die na middernacht breken. Ik ga uit wanneer ik dat wil”, luidde een andere reactie. Ook een moeder deelde een foto van haar en haar dochter: “Mijn dochter van 16 en ik gaan heen waar we willen en wanneer we dat willen. En nee we zoeken geen prins die ons leven komt redden”, schreef BeeGorgeous. Maar het succes van de actie heeft ook voor flink wat boze reacties gezorgd, vertelde de Indiase journaliste Palak Sharma aan de BBC. “Sinds ik mijn foto op Twitter heb gezet, wordt ik regelmatig uitgemaakt voor hoer en slet”. Toch denkt Sharma dat die reacties de vrouwen niet zomaar zullen tegenhouden. “Niets zal ons stoppen. Het maakt niet uit hoeveel weerstand we krijgen, niemand kan ons bang maken.” https://twitter.com/hashtag/AintNoCinderella

