India-documentaire bekroond op Idfa

Ook was er lof voor ‘de hondenfilm’ ‘Los Reyes’ waarin het regisseursduo Bettina Perut en Iván Osnovikoff de camera richt op twee zwerfhonden in de Chileense hoofdstad Santiago. De originele, diep ontroerende­­ documentaire werd door de jury, onder meer bestaande uit regisseur Mahamat-Saleh Haroun en criticus­­ Jean-Michel Frodon, beloond met de Grote Juryprijs (2500 euro).

Aan Nederlandse zijde sprong ‘Now something is slowly changing’ eruit. De film over de Nederlandse hulpindustrie (leiderschapstrainingen met paarden, mindfulness voor kinderen) werd uitgeroepen tot beste Nederlandse documentaire (7500 euro). De Speciale Juryprijs (2500 euro) ging naar de Nederlandse regisseuse Carin Goeijers die in ‘But Now Is Perfect’ (vandaag te zien op NPO 2Doc) de opvang van vluchtelingen vastlegde in het Zuid-Italiaanse bergdorp Riace.

‘Kabul, City in the Wind’ van de Nederlands-Afghaanse regisseur Aboozar Amini, waarmee het festival vorige week opende, kreeg de Speciale Juryprijs (2500 euro) in de categorie beste debuut.

Alle prijswinnaars zijn nog tot en met zondag te zien op het Idfa. De publieksprijs, waarvoor de stemmen nog worden geteld, wordt morgen bekendgemaakt.