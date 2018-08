In zijn hybride roman over Kafka speelt Miro Gavran met feiten

Miro Gavran (1961), die in eigen land zelfs een naar hem vernoemd theaterfestival heeft, is een van de weinige Kroatische schrijvers die ook op het internationale podium acteren. Bij ons is zijn werk in vertaling verkrijgbaar bij uitgeverij Klin, Kroatische Literatuur in Nederland. Zo verscheen daar zijn ultrakorte roman ‘Kafka’s vriend’ uit 2011, vertaald door Klinuitgeefster en vertaalster Sanja Kregar. Ik snap wel dat Kafka een bijzondere uitstraling op Oost-Europese schrijvers heeft; het werk van de Duits-Tsjechische schrijver geeft ons, bij alle universele strekking, immers ook een beeld van de Oost-Europese maatschappij.

Een boek over Kafka en zijn kring is altijd iets bijzonders: heeft de schrijver een nieuwe visie? Kafka is ongetwijfeld een van de grootste schrijvers van de twintigste eeuw, maar dat betekent niet dat zijn werk en leven definitief in kaart zijn gebracht. Zo beweert de ene geleerde dat hij een typische surrealist was, terwijl de ander hem tot het modernisme rekent, of was hij misschien een echte expressionist? Was hij een sombere neuroot die zijn eigen getormenteerde ziel verbeeldde of een verlichte denker die op heldere en rationele wijze dystopieën aangaande de naargeestige toekomst van de twintigste eeuw schetste? En wat moeten we met de mededeling dat hij en zijn vriend Max Brod om zijn werk zaten te schateren?

Weergaloos literair oeuvre

Gavran lijkt het op de sombere Kafka met het gekwelde oeuvre te houden. Hij beschrijft hem als de gevoelige, tuberculeuze jongen, lijdend onder zijn despotische vader, niet in staat gelukkige relaties aan te gaan maar ook de schepper van een weergaloos literair oeuvre. ‘Kafka’s vriend’ lijkt nog het meest op een versierd Wikipedia-artikel.

Misschien het opvallendst aan het boek is wel dat het, naast al die dikke Kafka-studies, zo kort en geserreerd, zo helder en grotendeels onromantisch is; alsof Kafka’s zakelijke stijl Gavran tot voorbeeld is geweest. Zo zet hij Milena Jesenska, de vriendin aan wie hij zijn ‘Brieven aan Milena’ schreef, in de verf: “Zij waren als spelende kinderen die net aan het toezicht van hun ouders waren ontsnapt. Haar lach was oprecht en tinkelend. Alles om haar heen, zelfs een bloemetje in de berm, stemde haar vrolijk.”

Het feit dat Brod Kafka’s romans wellicht gedeeltelijk naar zijn eigen hand heeft gezet, komt nergens ter sprake

Intussen gaat Gavrans roman vooral ook over Kafka’s vriend Max Brod, de man die tegen de wil van de stervende Kafka in, zijn werk bewaarde en na zijn dood uitgaf. Brod was zelf een aanzienlijk schrijver, maar zijn eigen werk komt hier nauwelijks ter sprake: hij is de boezemvriend van Kafka, meer niet. Gavran beschrijft hem als een trouwe maar ook jaloerse metgezel die het nauwelijks kan verdragen dat Kafka werk aan zijn vriendinnen toevertrouwde en niet aan hem. Psychologisch verklaarbaar, maar de Kafkaliteratuur geeft geen aanleiding om zoiets te denken. Daarentegen komt het feit dat Brod Kafka’s romans wellicht gedeeltelijk naar zijn eigen hand heeft gezet, nergens ter sprake.