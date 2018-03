In vroegere tijden werden in bakfietsen geen kinderen geladen maar goederen

Ook in vroegere tijden reden er al veel bakfietsen rond. Alleen werden er toen geen kinderen in geladen maar goederen. Ook zagen ze er minder gestroomlijnd en comfortabel uit, laat dit affiche (1935) zien van de Rotterdamse fietsfabriek Kestein. Een bakfiets was in het vooroorlogse Nederland nog precies wat het woord zegt: een fiets met een bak.

De ophanging was ook afgekeken van de auto-industrie

De van oorsprong Duitse familie Kestein verkocht vanaf 1924 fietsen onder eigen naam. In 1930 verhuisde de firma naar een nieuwe fabriek aan de Aelbrechtskade in Rotterdam om daar ook met de productie van transportfietsen te beginnen. De solide Kestein werd gezien als de 'Mercedes' onder de bakfietsen. De ophanging was ook afgekeken van de auto-industrie. Zwiepen en slingeren werd voorkomen door een speciale constructie. Dit affiche in art-décostijl maakt daar reclame voor met een door een aura omgeven fietser, die lachend achterom kijkt naar een schaduw.

Deze reclameposter herinnert aan de glorieuze jaren van de fietsfabriek, die in jaren vijftig failliet ging. Het is een ontwerp van de Duitser Hans Detlev Voss (1907-1976), die van 1928 tot 1952 in Rotterdam werkte en daarna naar Canada emigreerde. Zijn stijl is typerend voor die tijd en past helemaal in de sfeer van Rotterdamse ondernemingen als Van Nelle en de Holland-Amerika Lijn. Het Stadsarchief Rotterdam kocht de zeldzame poster op een veiling in New York, met steun van de stichting Droom en Daad. Het archief beheert met 50.000 affiches de grootste collectie van Nederland. Gemeentearchivaris H. Hazewinkel gaf in 1935 de aanzet tot deze verzameling, nadat hij grote aantallen posters had gevonden op de zolder van het archief. Hij trok er daarna ook zelf op uit om de collectie uit te breiden. Elke dag liep hij de perrons op Rotterdam Centraal af om te kijken of er nieuwe exemplaren waren opgehangen.

