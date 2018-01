In tijden van #MeToo is een prijs winnen opeens een risico geworden

Acteur William H. Macy deed nog zó zijn best: hij sprak schande van het seksisme in Hollywood en de ongelijke betaling van vrouwelijke collega’s, nadat hij zondag een SAG-award in ontvangst had mogen nemen, een prijs die wordt toegekend door collega-acteurs. Hij steunt #MeToo, hij wil een betere wereld voor zijn dochters.

Williams ‘geweldige’ echtgenote, actrice Felicity Huffman, zet zich in voor Time’s Up, de beweging die van Hollywood een veiliger plek moet maken voor vrouwen. En William doet aan zelfonderzoek: “Ik ben met een groep mannen bij elkaar gekomen om te praten. Dat is goed voor ons. Mannen praten te weinig”, zei hij. “Het is niet eenvoudig om man te zijn, vandaag de dag.”

Overzichtelijk Misschien had hij toch beter zijn mond kunnen houden, als man. Op de sociale media werd onmiddellijk zijn hoofd geëist. Mannen hebben het he-le-maal niet moeilijk, luidde de kritiek. Vrouwen hebben het moeilijk. We hebben daders en slachtoffers, laten we het vooral overzichtelijk houden. Oké, oké, mannen hebben het dus beslist niet moeilijk in Hollywood, ze kunnen zich voorlopig alleen beter een beetje gedeisd houden. Een prijs winnen is – met alle aandacht die dat genereert – een riskante aangelegenheid. En er worden momenteel heel veel prijzen uitgedeeld. Nadat Aziz Ansari een Golden Globe had gewonnen, meldde zich een anonieme vrouw die zich Grace noemt met een verhaal over haar mislukte date met de acteur en de slechte seks die ze achteraf gezien liever niet had willen doorstaan. Van dwang of geweld was geen sprake geweest, ze was niet gedrogeerd of zo. Ze was gewoon boos en vond dat Aziz zich publiekelijk moest verantwoorden. De acteur besloot, door alle commotie die volgde, niet naar de SAG-awards te gaan – hij was genomineerd. De verhalen kloppen niet helemaal. Maar ik vind het belangrijk dat iedereen de kans krijgt zich te uiten, dus ik zal er verder het zwijgen toe doen James Franco Tekst loopt door onder de afbeelding. William H. Macy met een Screen Actors Guild-Award, uitgereikt op 21 januari van dit jaar. © AFP James Franco won ook een Golden Globe. Terwijl hij zijn dankwoord sprak, twitterde actrice Ally Sheedy: ‘James Franco is de reden dat ik stopte met acteren’. Wat ze bedoelde en wat er was voorgevallen is nooit duidelijk geworden, ze verwijderde de tweet niet veel later weer. Maar de toon was gezet. De Los Angeles Times liet vier dagen later vijf vrouwen aan het woord die slechte ervaringen hadden gehad met James.