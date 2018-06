In 'The third murder' blijkt ook in de rechtszaal de waarheid koopwaar te zijn

★★★☆☆

Ons rechtssysteem wordt niet voor niets een systeem genoemd, maar die woordkeuze is toch wat gebrekkig. Het recht probeert een logica te vinden en formuleren in een werkelijkheid die slechts bij benadering logisch is.

Bovendien heeft de rechtspraak, om het voorzichtig te zeggen, haar eigen dynamiek, waardoor niet elke zaak de aandacht krijgt die nodig is. Schuld en onschuld zijn ook agendakwesties. Dat zijn een paar van de contradicties die de Japanse regisseur Hirokazu Kore-eda's twaalfde film onderzoekt in dit misdaaddrama waarin dialogen de hoofdmoot vormen.

De zaak die advocaat Shigemori in z'n schoot krijgt geworpen, lijkt simpel. Misumi, die al dertig jaar heeft vastgezeten voor moord, verklaart de eigenaar van de fabriek waar hij werkt te hebben vermoord, zijn portefeuille gestolen en zijn lijk verbrand.

Kore-eda's film speelt zich af in Japan, een land waar de doodstraf nog steeds bestaat. Dat maakt de kwestie net iets urgenter

Er is geen bewijs, alleen Misumi's eigen bekentenis. Die past echter niet goed bij wat er op de plaats van het delict is aangetroffen en erger, de bekentenis lijkt met elk gesprek met de dader te veranderen. Eerst stal hij het geld om mee te gokken. Dan zegt hij het in een dronken bui te hebben gedaan. En dan weer deed hij het in opdracht van de vrouw van het slachtoffer, zodat zij de levensverzekering kon opstrijken. Dat de verdachte een van die versies verkoopt aan een roddelblad helpt de zaak ook niet vooruit. Nog ingewikkelder wordt het als de dochter van het slachtoffer een rol lijkt te spelen in het drama.

De vraag wat waarheid is in een rechtszaal, is misschien wat belegen en 'The Third Murder' is zeker niet de eerste film die die vraag op tafel legt. Zie de klassieker 'Twelve Angry Men' uit 1954.

Maar Kore-eda's film speelt zich wel af in Japan, een land waar de doodstraf nog steeds bestaat. Dat maakt de kwestie net iets urgenter. Ondanks het gewicht van een strafsysteem met de doodstraf als uiterste consequentie, krijg je het gevoel dat de waarheid koopwaar is: iets wat rechters en advocaten soms wel en soms niet uitkomt.

De dood van de waarheid is, zo je wilt, de derde moord hier. Je moet alleen wel zin hebben in een film die zwaar op dialogen leunt.

