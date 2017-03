In 'The Cliff' kijkt nuchtere rechercheur door onzinverhalen heen

'The Cliff' is niet zomaar de zoveelste thriller in de Scandinavische traditie van 'The Killing' en 'The Bridge'. Liefhebbers van dat genre kunnen wat teleurgesteld worden. The Cliff speelt zich af in IJsland, waar volksverhalen met het leven van alledag zijn verweven. Het land waar naast de weg bouwsels worden neergezet ter grootte van een vogelhuisje om de trollen een warm onderdak te bieden. Dat is niet alleen wennen voor de kijker, ook de nuchtere politie-inspecteur Inga Aradottir heeft het er maar moeilijk mee. Ze wordt naar een afgelegen deel van het eiland geroepen omdat een jonge man met een shovel van een rots is gevallen. Zelfmoord, een ongeval of is het toch moord? Snorri ligt zwaargewond in het ziekenhuis en kan zelf niet vertellen wat hij 's nachts met die shovel op die rots deed.

Inga denkt aan moord maar ze is nog niet op de plek van het ongeluk aangekomen of ze wordt overspoeld met verhalen over de bewuste rots. Die moet worden opgeblazen om plaats te maken voor een elektriciteitsmast voor de nieuwe centrale. Maar de rots brengt ongeluk aan iedereen die hem te na komt. De vader van Snorri heeft de opdracht gekregen voor de werkzaamheden en wordt sindsdien achtervolgd door ongeluk. Zijn beste paard brak een been, een wond aan zijn hand wil niet genezen en nu is zijn enige zoon met de shovel van de rots gestort. En de man die de rots met dynamiet moet opblazen wordt verpletterd door een rotsblok.

Inga krijgt hulp van een collega die in de streek is opgegroeid, Helgi Marvinsson. Ook hij probeert boven het bijgeloof te staan, maar als Inga een stukje van de rots afbreekt en meeneemt, schrikt hij toch. Inga ziet daarna vreemde mensen op de weg en gooit de steen toch maar weer weg.

Van het bovennatuurlijke naar het normale Maar dan wordt Snorri vermoord in het ziekenhuis. Door een gewoon mens, dat is duidelijk. Zo blijft de serie heen en weer gaan tussen het bovennatuurlijke en het normale. En mede dankzij de flinke dosis zelfspot van de IJslandse makers is The Cliff aangenaam om naar te kijken. Met als hilarisch hoogtepunt een vergadering in het dorpshuis waar een helderziende mag vertellen wat de rots zelf wil. Inga laat zich intussen niet van de wijs brengen, hoeveel oude vrouwtjes ook zeggen dat 'het land een levend wezen is dat zich wil verdedigen' en zelfs 'het verborgen volkje dat ook niet kan tegenhouden'. Ze kijkt door alle onzinverhalen heen en blijft zich nuchter buigen over vragen als: wie heeft de staven dynamiet gestolen waarmee de rots moest worden opgeblazen en wie heeft Snorri omgebracht? Tussen alle verwikkelingen door krijgt de kijker prachtige beelden van IJsland te zien De rots zelf mag dan magische krachten lijken te bezitten, de milieubeweging is ook fel tegen de bouw van de elektriciteitscentrale. Dan leveren de werkzaamheden nog eens veel geld op wat weer tot afgunst leidt in het barre landschap waar de bewoners maar moeilijk het hoofd boven water houden. Tussen alle verwikkelingen door krijgt de kijker prachtige beelden van IJsland te zien. Het is een ruig en stug landschap, net als de bewoners van het gebied rond de klif. En dat levert een heel aardige serie op. The Cliff, bij Netflix en op dvd

