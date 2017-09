In ‘Terug naar Berlijn’ komt het Berlijn van de jaren vijftig tot leven

Eric Devon lijkt een Brits staatsburger die zijn leven volledig op orde heeft. Hij woont in Londen, werkt bij een uitgeverij en is getrouwd met de Britse Nora. Het is eind jaren vijftig. Maar Eric is een Duitse Jood die als anti-nazi nog net op tijd aan Hitler is ontkomen. Veel van zijn familieleden en vrienden is dat niet gelukt en daarom lijdt hij onder een schuldgevoel. Na de oorlog heeft hij een Engelse naam aangenomen en het contact met iedereen in zijn geboorteland verbroken. In zijn Britse omgeving weet alleen zijn vrouw van zijn afkomst.

De confrontatie met een Duitser op een cruiseschip heeft als gevolg dat Eric niet langer voor zijn verleden kan weglopen. Fysieke kwalen en nachtmerries dwingen hem om zijn verleden onder ogen te zien. Stapje voor stapje duikt hij in zijn geschiedenis van (aangetrouwde) familie die zowel behoorde tot het verzet als tot de nazi’s. Aanvankelijk schoorvoetend bezoekt hij Berlijn. Zijn tante heeft daar op hem gewacht, al die jaren, in een monumentaal pand van Eric. Hij vindt zijn moedertaal terug, waarvan hij dacht hem niet meer te kunnen spreken. Aan het einde van de roman trekt Eric Devon, die eigenlijk Erich Dalburg heet, de ultieme conclusie.

Vergeten klassieker ‘Terug naar Berlijn’, een vergeten klassieker, verscheen voor het eerst in 1959 in de Verenigde Staten. De roman schittert in de details. Een blik, een zucht, een gezicht dat plotseling tien jaar ouder lijkt. Het Berlijn van de jaren vijftig komt tot leven. Het puin, de grensovergangen (de Muur staat er nog niet), de opbouw. Uit heldere dialogen tussen Eric en al zijn familie en vrienden die hij opzoekt, komen we steeds meer te weten over de Duitse naoorlogse maatschappij, hoe de generatie die de oorlog meemaakte, alle hoop vestigt op de jongeren. Hoe het kleine groepje Joden zich onzichtbaar probeert te houden en hoe de voormalige nazi’s hun posities gewoon weer innemen. In de verte doet het verhaal denken aan ‘Al wat ik ben’ (2013) van Anna Funder, het gefictionaliseerde verhaal van een groep vrienden en geliefden rond toneelschrijver Ernst Toller die na de opkomst van Hitler uit elkaar valt, omdat de individuen verschillende keuzes maken. Het zet je aan het denken over wat het met een mens doet om zijn geboortegrond te verlaten Wat de terugkeer naar zijn geboorteland met Eric doet, beschrijft Carleton, die als verteller en beschouwende vriendin in het verhaal aanwezig is, heel scherp. Eric was in Engeland een naar zijn echtgenote volgzame man die, naarmate hij dieper in zijn verleden duikt, de man wordt die hij geweest moet zijn voor zijn vlucht: initiatiefrijk, daadkrachtig en in staat om bijvoorbeeld zijn foute neef van heldere repliek te dienen. Het zet je aan het denken over wat het met een mens doet om zijn geboortegrond te verlaten.