In ‘Superhuman’ laat Raghuraman haar dansers een eigen tweestrijd voeren

In de openingsmuziek van de dansvoorstelling ‘Superhuman: Our Inner Darkness’ horen we monniken chanten, een expressieve vorm van meditatie waarbij er ruimte vrijkomt voor de geest. Het is de opmaat voor wat je kunt zien als een ‘reis naar binnen’, uitgevoerd door zes dansers die worden aangejaagd door zangeres Lotta Sophie Bakker. Haar stem rolt als de donder in de nacht, dan weer klinkt ze hees en breekbaar.

Lees verder na de advertentie

Als een moderne schikgodin in een zwarte latex glimjurk bedient ze een verrijdbare lantaarn, waarmee ze bepaalt wie of wat we zien. In een scène focust ze op individuele dansers, die in haar spotlight in een verkrampte pose schieten, ze balanceren wankel op één been of schieten bijna uit het lood. We horen de doffe plof van hun val wanneer de lichtstraal op een ander wordt gericht.

Street­dan­cemo­ves gaan samen met sierlijk gedraaide polsen en roffelende voeten uit de bharatanatyam

De Nederlands-Indiase choreograaf Kalpana Raghuraman is gefascineerd door het feit dat westerse helden en iconen snel vallen als er een smet op hun blazoen verschijnt. Dat is wel anders in het heldenepos Mahabharata, waarin de helden óók hun slechte kanten hebben en juist in die tegenstelling kracht en levenswijsheid ligt.