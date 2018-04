In 'Soul #2 Performers' valt de afstand tussen danser en publiek weg

Het is niet de bedoeling dat je bij voorstellingen van Jérôme Meyer en Isabelle Chaffaud onderuitgezakt gaat zitten kijken. Of we ons willen voegen bij een van de zeven dansers die verspreid op het speelvlak staan, is de vraag bij binnenkomst. "Joehoe", wenkt danseres Julia Campistany, dus ik 'kies' haar en ga met nog eens tien anderen om haar heen staan. De basis van theater is vertrouwen, vertelt Campistany, en we worden met onze ogen dicht in een tableau vivant gezet. Het ijs is gebroken, de afstand tussen danser en publiek is opgelost.

'SOUL #2 Performers' is het tweede deel van een vierluik waarin de choreografen Meyer en Chaffaud theaterconventies opblazen om tot de kern, de 'soul', te komen. En zoals de titel al aangeeft doen ze dat in dit deel aan de hand van hun dansers: wie zijn deze mensen die hun lichaam pijnigen om ons een mooie avond te bezorgen? Wat maakt het dat zij zich laten bekijken en wat zegt dat over ons?

Doordat het ijs is gebroken worden we meteen in deze complexe vragen meegezogen. Een danser treedt op als spreekstalmeester, zijn woorden zetten collega-dansers aan tot rauwe dans. We zijn met onze snufferd boven op het speelvlak, gaan zitten, een vierkant met aan alle zijden publiek. Gaandeweg komt er ordening in de beweging, een groepsdans tussen solo's, terwijl de spreker filosofeert over wat er voor nodig is om ideeën in dans te vertalen: verrassing, nieuwsgierigheid.