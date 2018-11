In Roemenië is een kunstwerk opgegraven - is het de uit de Kunsthal gestolen Picasso?

De Nederlandse ambassadeur in Roemenië Stella Ronner heeft deze gebeurtenissen bevestigd, zo meldt de NOS zaterdagavond.

Of het inderdaad om het gestolen werk ‘Tête d’Arlequin’ gaat, moet nog wel uit onderzoek blijken. Het doek is gevonden door de uit Roemenië afkomstige en in Nederland woonachtige schrijfster Mira Feticu. Zij publiceerde in 2015 een roman over de kunstroof in Rotterdam, ‘Tascha: de roof uit de Kunsthal'.

Bij de inbraak werden behalve dit werk van Pablo Picasso ook schilderijen van Henri Matisse, Paul Gauguin, Claude Monet, Meyer de Haan en Lucian Freud werden ontvreemd. De daders waren Roemenen, die de schilderijen meenamen naar hun land. De doeken zijn nooit teruggevonden, een deel werd verbrand.

Tien dagen geleden ontving Feticu op haar werk in de bibliotheek in Den Haag een anonieme brief. Daarin stond dat het werk van Picasso was verstopt in Roemenië. Onder een boom in het dorp Greci werd inderdaad een pastelkrijttekening in een plastic map gevonden. Deskundigen onderzoeken de tekening nu op echtheid.

