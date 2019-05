In ‘Rocketman', de biopic van Elton John, mag regisseur Dexter Fletcher pas echt uitpakken

Elton John, die in het nabijgelegen Nice een luxe villa heeft, was erbij. Hij verscheen op de rode loper met rode, hartvormige brillenglazen, als een ­Lolita op leeftijd. Ook gaf hij na de première een verrassingsoptreden. ­Met de 29-jarige Britse acteur Taron Egerton, die hem in de film speelt, zong hij het titelnummer ‘Rocketman’, vernoemd naar zijn hit uit 1972.

Egerton is een goede vondst als hoofdrolspeler. Hij verschijnt als het personage Elton John in heel wat ­extravagante uitdossingen, met bijna in elke scène een andere grote, kakelbonte bril op zijn neus. Maar onder al dat glazuur blijft hij iets natuurlijks uitstralen. En niet onbelangrijk: hij zingt alle liedjes zelf.

Vergelijkingen met ‘Bohemian Rhapsody’, die andere recente biopic over popicoon Freddie Mercury, dringen zich op. Bohemian Rhapsody was een groot succes, won vier Oscars, maar deed ook behoorlijk krampachtig over Mercury’s homoseksualiteit. Rocketman is vrijer. En dat zal vast ­ingegeven zijn door Sir Elton John zelf, die als ‘executive producer’ op de rol staat, en dus een vinger in de pap had. Regisseur Dexter Fletcher die de regie van Bohemian Rhapsody in de slotfase overnam van de ontslagen Bryan Singer, mag met Rocketman pas goed uitpakken.

Hunkeren naar liefde

Een groepstherapie, waar Elton John uitgedost als oranje duivel komt binnenvallen en meteen zijn vele verslavingen begint op te noemen (alcohol, cocaïne, seks, en oh ja, hij is ook een shopaholic en lijdt aan boulimia) vormt het raamwerk voor een vertelling, waarin zijn leven in bonte zang- en dansnummers voorbijtrekt. Af en toe krijg je het gevoel middenin een ouderwetse Gene Kelly-musical te zitten.

We treffen Elton John als jongetje in de jaren vijftig. Hij krijgt bitter weinig liefde van zijn ouders en zal altijd op de een of andere manier naar die liefde blijven hunkeren. Zijn pianotalent wordt wel vroeg ontdekt. Hij mag naar de Royal Academy of Music. Mooi is de scène waarin hij als jongetje met Elviskuif in het tijdsbestek van één lied transformeert in een jongeman. Mooi is ook de levenslange vriendschap met tekstschrijver Bernie Taupin. De twee vormen een gouden duo.

Maar met de wereldfaam komt ook de eenzaamheid en het buitensporige ­gebruik van verdovende middelen. Rocksterrenclichés dringen de film binnen. Terwijl zijn greatest hits klinken, is het wachten op het moment dat hij zich weer opricht, zijn demonen de baas wordt.

Antonio Banderas (links) in ‘Pain and Glory’. © trbeeld

Toevallig doet zich iets vergelijkbaars voor in een andere film die deze week in Cannes hoge ogen gooit en die kans maakt op de Gouden Palm.

In ‘Pain and Glory’ blikt de Spaanse regisseur Pedro Almodóvar (69) terug op zijn leven en werk. Hij doet dat via Antonio Banderas die zijn alter ego speelt, een beroemde, homoseksuele regisseur die in Madrid worstelt met zijn liefdes en er een heroïneverslaving op na houdt. Zowel rond Rocketman als Pain and Glory is inmiddels Oscar-rumoer ontstaan.

‘Rocketman’ gaat op 30 mei in première in de Nederlandse bioscoop, ‘Pain and Glory’ verschijnt in het najaar.