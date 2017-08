In olijfolie gepocheerde octopus met sofritodressing

Octopus heeft verder de naam taai te zijn, tenzij je mysterieuze kooktrucs en - technieken toepast. Met dit recept wil ik deze ongegronde vrezen graag wegnemen.

De meeste octopus is ingevroren, wat het vlees mals maakt. Zachtjes koken in water, of stoven in eigen vocht, of pocheren in (olijf)olie levert vrijwel altijd een mals en heel smakelijk resultaat op. Voor een Spaans-geinspireerd diner heb ik onlangs een hele octopus zachtjes in de oven gegaard in een ruime hoeveelheid olijfolie. Zowel de tentakels als de kop waren botermals. (Ik vind het zonde om de kop niet te gebruiken.) Ik heb de octopus in stukjes gesneden en gemengd met een pittige, gekookte Spaanse sofritodressing - een fantastische combinatie.

Voorgerecht voor 4-6 personen: Verwarm de oven voor op 150 graden Celsius. Breng een grote pan water met wat zout aan de kook en kook de octopus 2 minuten. Dep goed droog. Snijd de tentakels van het lijf en doe alle stukken in een zware, ovenvaste braadpan. Giet er 500 ml olijfolie over (of meer, de octopus moet goed in de olie staan) en leg de geplette knoflook ertussen.

Verwarm het geheel op laag vuur tot de olie begint te bubbelen. Dek de pan stevig af met aluminiumfolie en laat de octopus in de oven zachtjes gaar worden (in circa 3 uur).

Laat de octopus iets afkoelen. Maak intussen de dressing: verwarm 100 ml olie in een steelpan op laag vuur. Voeg ui, knoflook en stukjes paprika toe en fruit dat zachtjes circa 2 minuten. Doe de tomaten, azijn en suiker erbij en warm even door. Proef of er meer azijn of suiker in moet. Breng op smaak met zout en peper en laat de dressing afkoelen.

Snijd de octopus in mooie stukjes, verwijder eventueel het vel. Schep ze om met een deel van de dressing (ongeveer de helft.) Verdeel de rucola over de borden en schep de octopus erop. Bestrooi met koriander.

Ingrediënten 1 octopus (ruim 1 kg), zout, 5 grote tenen knoflook, geplet, ca. 500 ml extra vierge olijfolie, handje rucola en fijngehakte koriander Dressing: 100 ml extra vierge olijfolie, 1/2 rode ui fijngesnipperd, 3 teentjes knoflook fijngehakt, 1/3 groene en 1/3 rode paprika, in kleine stukjes, 1 stevige tomaat, zonder vocht en pitten, in kleine stukjes, 60 ml rode wijnazijn, mespunt suiker, zout, peper

