In 'National Treasure' blijkt de komiek geen monster maar een complexe man

Wie vanaf aanstaande maandagavond op de bank ploft voor de vierdelige Britse dramaserie 'National Treasure', zal ieder detail van Paul Finchleys gezicht gadeslaan. Steeds opnieuw beweegt de camera langs de gelaatstrekken van de cabaretier.

Angst, woede en vooral ook kwetsbaarheid, iedere emotie tekent zich af in de normaliter o zo vriendelijke blik van Robbie Coltrane, de Schotse acteur die faam verwierf als onder meer de aandoenlijke halfreus Hagrid in de 'Harry Potter'-filmreeks.

Dit keer speelt Coltrane de minder populaire helft van een komisch duo met nationale faam. Finchley verdwijnt langzaam richting de coulissen, op het podium moet hij plaatsmaken voor een jongere generatie. Een worsteling voor de man die lange tijd als 'national treasure' werd bejubeld.

Dan opeens richten de schijnwerpers zich weer op hem. Finchley schuift net aan bij zijn twee kleinkinderen voor het ontbijt wanneer de bel gaat. De politie is aan de deur, met de mededeling dat er een aanklacht tegen de grappenmaker is gedaan. Een vrouw meent dat hij haar jaren geleden heeft verkracht. En wanneer de pers niet geheel toevallig lucht krijgt van de zaak, volgen in rap tempo meerdere aantijgingen.

Langzaam maar zeker wordt duidelijk hoe en waarom Paul Finchley is wie hij is

'They think I'm Jimmy fucking Savile', gromt Finchley meermaals. En inderdaad, voor scriptschrijver en theatermaker Jack Thorne kan het niet moeilijk geweest zijn om inspiratie te vinden voor de serie. Duidelijk leunt 'National Treasure' op de realiteit. Op Operation Yewtree welteverstaan, het grootschalige Britse politieonderzoek naar het seksueel misbruik dat werd gepleegd door de overleden BBC-presentator Jimmy Savile en andere mediafiguren.

Toch is de serie, geregisseerd door Marc Munden, meer dan het verhaal van een Icarus, meer dan een zoektocht naar de relatie tussen roem, seks en macht. In de vier afleveringen van drie kwartier wordt langzaam maar zeker duidelijk hoe en waarom Finchley is wie hij is. De komiek blijkt geen simpel monster, wiens frequente overspel en hang naar pornografie zich nu lijken te wreken, maar een complexe man die begrip afdwingt, en misschien zelfs wel sympathie.

Slachtoffers Bovendien neemt het drama de kijker mee naar de belevingswereld van zijn naasten. Ook zij zijn slachtoffers, zo blijkt. Terwijl de camera langs de door de politie opengetrokken ladekasten en overhoop gehaalde keuken trekt - het visuele verhaal is eveneens de moeite van het volgen waard - klinkt diepe pijn in de woorden van zijn vergevingsgezinde vrouw, een stem die onvaster raakt naarmate de serie vordert. Naast echtgenote Marie Finchley, vertolkt door Julie Walters, begint ook Finchleys volwassen dochter Dee (Andrea Riseborough) te twijfelen aan zijn onschuld. Komt het door haar vader misschien, dat ze onophoudelijk worstelt met een verslaving aan verdovende middelen? Hoewel de plot pijnlijk genoeg niet bijster origineel mag zijn, denk ook aan bijvoorbeeld Bill Cosby, is 'National Treasure' als geheel dat wel. Het is een gedurfd voorbeeld van een alternatieve wijze om nieuws te bespreken.

