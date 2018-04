In ministaatje Thorn waren vrouwen eeuwenlang aan de macht

Terrassen vullen zich, bloesems spatten van de bomen. Twee kunstenaars hebben zich met hun schetsboeken geposteerd bij een schilderachtig poortje. Over hun schouders kijken dagjesmensen nieuwsgierig toe, onder hun voeten blinken de maaskeitjes in het plaveisel. Thorn ligt er netjes bij. Welvarend, om het zo maar te noemen.

Had in de achttiende eeuw al een krantenrubriek bestaan die ‘Het Mooiste Nederland’ heette, dan zou die geen aandacht aan het stadje hebben besteed. De bewoners konden de belastingen niet betalen die de Franse machthebbers hun oplegden. Hoe meer ramen een huis aan de straatkant had, hoe hoger het bedrag dat de fiscus opeiste. Met puin van vernielde kloostergebouwen metselden ze daarom hun ramen dicht. Een laag witkalk moest die schande verhullen.

Een ministaatje

Pas sinds 1842 maakt Thorn formeel deel uit van Nederland, tot 1794 was het zelfs een afzonderlijk land. Een abdijvorstendom, om het helemaal correct te formuleren. Een ministaatje waar een vrouw de scepter zwaaide: de abdis van het klooster oefende wereldlijke macht uit. De vaste expositie van museum Het Land van Thorn geeft een inkijkje in de opvallende geschiedenis van dit hoekje van Midden-Limburg.

Als een soort Monaco handhaafde het ministaatje zich in roerige tijden

Van de steentijd gaat het via de Romeinen naar het jaar 992, toen ene graaf Ansfried een vrouwenklooster stichtte. Met de eeuwen veranderde het klooster in een adellijk stift. Jonge vrouwen van hoge adellijke afkomst konden zich in de kuise afzondering van een kleine religieuze vrouwengemeenschap voorbereiden op een eventueel huwelijk, maar een kloostergelofte hoefden ze niet af te leggen. Hun ouders tastten diep in de buidel voor hun verblijf, dat zich ook qua luxe onderscheidde van het gangbare kloosterbestaan. Die omstandigheden verschaften Thorn een benijdenswaardige exclusiviteit. Niet alleen klotste het geld er tegen de plinten, de stiftsdames genoten ook de bescherming van edelen in de wijde omgeving. Als een soort Monaco handhaafde het ministaatje zich in roerige tijden, tot Napoleon een einde maakte aan de zelfstandigheid.

Het centrum van Thorn © Van Doorn Flip

Het interieur van de stiftskerk weerspiegelt de weelde uit de hoogtijdagen. Pièce de résistance is het barokke hoofdaltaar, met beeldengroepen in wit en met veel bladgoud. De stiftsdames beschikten over een eigen galerij, zodat ze tijdens de dienst niet tussen het gewone volk hoefden te zitten. Een houten maquette laat zien hoe uitgestrekt het kloostercomplex was voordat de Fransen het ontmantelden, de gebouwen sloopten en de stenen en landerijen verkochten. De periode van armoede die volgde heeft Thorn achter zich gelaten, het witte aangezicht bleef.