In Leiden kun je wonen als een rijke Romein. Met een knipoog.

Je komt de eetkamer (triclinium) binnen en gaat liggen op één van de drie bedden. Waarschijnlijk dicht tegen andere tafelgasten aan. Vervolgens ga je eten: een uitgeblazen geitje, flamingo met een kruidige saus van duivelsdrek en dadels of gevulde baarmoeders. Botjes en andere etensresten gooi je op de grond, die slaven geregeld schoonvegen.

Zo leeft een rijke Romein. Het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in Leiden nodigt bezoekers uit om zich te verplaatsen in de voormalige bewoners van de luxe, Romeinse stadsvilla. Wat aten gefortuneerden in de oudheid, wanneer gingen ze in bad, waarmee speelden hun kinderen?

De zomerexpositie 'Casa Romana. Mooi wonen in de Romeinse tijd' is opgebouwd als één etmaal. De eerste zaal representeert het atrium, de centrale ruimte waarin de heer des huizes 's ochtends in het eerste uur - hora prima - zijn gasten ontving. Die wilde hij imponeren: met een geldkist, een mooi versierde marmeren tafel, een galerij van voorouderportretten. In het RMO staat naast een onbekende Romein uit de derde eeuw ook een borstbeeld van koning Willem I (1772-1843). Het is een van de grapjes op deze tentoonstelling 'met een knipoog', zoals conservator Annemarieke Willemsen het noemt.

De samenstellers kozen voor strak en modern ingerichte ruimtes, die een beroep doen op het voor­stel­lings­ver­mo­gen.

Willemsen deed de redactie van het heldere, aantrekkelijke boekje dat de expositie begeleidt. Ook dat volgt het ritme van de dag, de twaalf uren tussen zonsopgang en -ondergang: het begint in het atrium en eindigt in de Romeinse slaapkamer. Oudheidspecialisten beschrijven interessante details van het dagelijks leven: bijvoorbeeld dat de verschillende kamers midden op de dag van functie konden veranderen. De Romeinse wc had wel een vaste plek: vaak in de keuken, naast het kookblok. Omdat de Romeinen geen bacteriën en bleekmiddel kenden, moest een beeldje van de godin Fortuna hen tegen ziektes beschermen.

In het boekje ontbreekt de anachronistische 'knipoog' van de expositie. De 700 historische voorwerpen, waarvan 650 uit het eigen depot, hebben in de vitrines en museumzalen gezelschap gekregen van moderne kunstwerken. Zo staan naast de Romeinse kruiken (amforen) de terracotta vazen van de jonge ontwerper Olivier van Herpt. Hij printte ze op een zelfontworpen 3D-printer. Tussen de prachtige glazen kommetjes uit de tweede eeuw staan glazen en vazen van Gerd Röhling, die ze vanaf 1993 maakte van weggegooid plastic. Zonder uitleg wordt het een raadspelletje: welk kommetje is bijna tweeduizend jaar oud, welk maar twintig?

De hedendaagse kunstwerken moeten illustreren hoeveel impact de Romeinse tijd nog altijd heeft. Maar omdat ze zo losjes, associatief gekozen zijn, voelen ze ook willekeurig. De samenstellers wilden de kitsch van de replica's vermijden en kozen voor strak en modern ingerichte ruimtes, die een beroep doen op het voorstellingsvermogen. In de Romeinse keuken was het warm en rokerig, in het RMO blaast de airco zachtjes langs de vitrines.

