In Kaapstad heeft alle pracht een historische prijs

In de ontvangsthal van het Zeitz museum voor hedendaagse Afrikaanse kunst wanen mijn moeder en ik ons even in een tientallen meters hoog pijpenregister van een reusachtig kerkorgel. “Het museumgebouw bestond uit 32 graansilo’s”, legt een zachte vrouwenstem via het oortje van mijn audiotour uit. “Al is 75 procent van die silo’s voor de verbouwing tot museum verwijderd.”

Het lijkt wel alsof er een mes door boterzachte klei is gegaan. De opengelegde graancilinders geven een futuristisch effect: sommige doen dienst als liftschachten, andere hangen als stalactieten van het plafond. En weer andere zijn over hun hele lengte verticaal doorgesneden, waardoor ovale gaten zijn ontstaan. Het zijn zachte ronde vormen, terwijl het beton zelf juist onafgewerkt en ruw is gelaten. Het museum wordt vanwege zijn architectuur al wel het Zuid-Afrikaanse Guggenheim genoemd.

Dit Zeitz MOCAA, zoals de volledige naam luidt, is de nieuwste toeristische trekpleister van Kaapstad. Het is het grootste museum voor Afrikaanse kunst op het continent en staat in het hart van het populaire Waterfront. Pal ernaast is ook de kade te vinden vanwaar de pont vertrekt naar Robbeneiland, het gevangeniseiland waar Nelson Mandela negentien van zijn bijna 27 jaar celstraf uitzat wegens zijn verzet tegen het racistische apartheidsregime. Kaapstad mag dan veruit de mooiste stad van Zuid-Afrika zijn, toch is de pijn van de geschiedenis nooit ver weg.

Robbeneiland slaan mijn moeder en ik over, nadat we ons hebben vergaapt aan de schilderijen, foto’s en stellages van beroemde kunstenaars als William Kentridge en Isaac Julien. Ik heb me voorgenomen voor één keer alle problematische kanten van Zuid-Afrika, die ik als journalist al zo vaak beschrijf in artikelen, links te laten liggen en mijn moeder puur de schoonheid van de stad te laten zien.

Fotomodel met littekens

Mooi is Kaapstad zeker: fotogeniek als een fotomodel, zolang je niet let op de trauma’s en littekens die de stad in haar jeugd heeft opgelopen - kolonisatie, slavernij, apartheid. Natuurlijk lijdt de stad daar indirect nog altijd onder. Dat is het duidelijkst te zien in de veelal armoedige en gevaarlijke townships van de Cape Flats landinwaarts, die ik mijn moeder vanaf de majestueuze Tafelberg aanwijs. Die liggen op slechts een paar kilometer van de C-vormige baaien als Clifton en Camps Bay aan de zeekant van de berg, met stranden in de luwte van de wind en met het fijnste, witte zand.

We zijn de 1085 meter hoge berg op gegaan met een kabelbaan. “De Tafelberg is verkozen tot een van de zeven natuurwereldwonderen”, zegt de cabineomroepster trots door haar microfoon. Eenmaal boven lees ik hardop voor uit het foldertje dat ons bij het kopen van een kaartje beneden in de handen is gedrukt: ‘De Tafelberg is een van de oudste bergen in de wereld: 520 miljoen jaar, minstens zes keer zo oud als de Himalaya.’

Botanische tuinen in Kirstenbosch. © South African Tourism

We rijden langs Camps Bay. Mijn moeder wil het ijskoude water voelen, via een golfstroming rechtstreeks afkomstig van Antarctica. Op het strand wordt een reclamespot opgenomen. De palmbomen langs de boulevard wuiven in de zachte voorzomerwind.

De weg voert langs de rotsformaties die ‘de twaalf apostelen’ heet, kronkelend langs de oceaan. Bij het dorp Hout Bay rijden we weer het land in, richting de wijnboerderijen van Constantia. We passeren de sloppenwijk Imizano Yethu, die tegen een berghelling aan is gebouwd en zijn bewoners daardoor prachtige uitzichten biedt. Maar verder ademt alles er toch vooral armoede uit, weet ik van mijn bezoeken in het verleden.