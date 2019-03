In ‘Iers dagboek’ spat Benoîte Groult’s energie van de pagina’s

Om in het ‘uitputtende’ Ierland te overleven moet je of jong zijn, of getikt of aan de drank of afgestompt of alle vier tegelijk, schrijft Benoîte Groult in ‘Iers dagboek’. De Franse schrijfster, bekend van de everseller ‘Zout op mijn huid’, is dat zelf alle vier níet als ze in 1977 een huis koopt in Bunavalla, op een rots aan de West-Ierse kust. Op het plaatje op de cover van haar postuum verschenen boek zie je het afgelegen huis in zwak zonlicht baden. Uit het dagboek leer je dat zulk licht een schaars geluksmomentje is want meestal heerst de drizzle, beukt de wind en is er storm op til.

In haar Ierse zomers is Groult vooral druk met léven: kreeftenkorven leeghalen, ramen repareren, vis klaarmaken en whisky drinken

Groult is 57 als ze het huis (haar vierde) koopt met haar derde echtgenoot, schrijver Paul Guimard met wie ze dan dertig jaar samen is. Ze zal er tot 2003 haar zomers doorbrengen, deels met haar man, deels met haar minnaar Kurt, een Amerikaanse piloot. De laatste stond model voor de Bretonse visser Gauvain in ‘Zout op mijn huid’, het seks-overstijgt-klasse-liefdesdrama, een hype in de jaren tachtig, dat meer gebaseerd is op het eigen leven van de schrijfster dan ze destijds in interviews erkende. Groult zong de lof van de bevrijde vrouw die vree met wie ze maar wilde, maar als ze het over de in haar roman beschreven buitenechtelijke passie tussen Parisienne en visser had, sprak ze liever over de ervaringen van een vriendin dan over zichzelf. Ze was huiverig dat haar roman zou worden weggezet als bekentenisliteratuur.

Vooral geïnteresseerd in vrachtwagens Bekentenisliteratuur was ‘Zout op mijn huid’ ook zeker niet, maar uit het leven gegrepen deels wel, zo blijkt nu uit dit schrijversdagboek, waarin overigens opvallend weinig geschreven wordt, niet zo heel veel gevreeën ook, maar wel veel gevist en nagedacht, over vissen en mannen het meest, hun smaak en kwaliteit, en hoe de ene soort opweegt tegen de andere. De minder ontwikkelde maar sensueel begaafde minnaar Kurt is al decennialang toegewijd aan zijn Franse amante die al die jaren heen en weer geslingerd wordt tussen intellectuele echtgenoot Guimard, ook schrijver en adviseur van president Mitterrand, met wie ze niet meer vrijt, en deze Amerikaanse piloot, die vooral geïnteresseerd is in vrachtwagens maar “alles wat haar ergert als hij verticaal is verdwijnt als hij horizontaal is”. Aan de begeerte van aanbidder Kurt laaft Benoît zich als ze genoeg heeft van de vele escapades van haar echtgenoot, die desgevraagd zelfs de te vurige minnares van de president overneemt als die Mitterrand te gevaarlijk wordt. Groult bij haar zomerhuis met haar minnaar Kurt © Familie archief Liaisons dangereuses zoals ze in Franse hogere kringen in die jaren gepropageerd werden. Nee, dan liever die toegewijde Amerikaanse minnaar: “Wat ik zo mooi aan hem vind”, schrijft Groult over Kurt, “is het contrast tussen zijn prozaïsche, pragmatische zich niet erg vaardig uitdrukkende geest en zijn zorgvuldigheid, zijn respect voor de ander, zijn intuïtie op lichamelijk gebied.” ‘Iers dagboek’ omspant de jaren van Groults grootste literaire succes, dat verschijnt als ze 68 is, zonder daar veel woorden aan vuil te maken. Op bladzijde 153 rept Groult voor het eerst over ‘Les Vaisseaux du Coeur’ en op bladzijde 155 plengt ze een traan bij het einde. Echtgenoot Paul merkt op dat het haar ‘roman der romans’ is, maar nergens hoor je iets over die oplopende verkoopcijfers. AIs huisvriend Mitterrand (‘Mimi’) in 1988 aanschuift aan de keukentafel in Bunavalla concludeert Groult terloops dat hij het niet gelezen heeft, omdat hij liever over haar eerste roman spreekt en ze al via via hoorde dat Mitterrands echtgenote Danielle haar boek pornografisch vond.