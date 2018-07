In iedere aflevering van 'Delicious' zit wel mannelijk bloot. Functioneel? Mwah

Talkshows gaan niet allemaal op vakantie en nieuwe series starten gewoon in de zomer. Zoals het Britse ‘Delicious’, een klassieke strijd tussen een blonde en een donkerharige vrouw, rivales in een wereld vol overspel en lekker eten.

De hoofdrolspelers zijn bekende gezichten: Emilia Fox - patholoog Nikki uit 'Silent Witness' - en comédienne Dawn French. Ze bevechten elkaar om de liefde van een man en om het bezit van een toprestaurant. Het lijkt vaag op 'Dynasty', alleen speelt Delicious niet in Denver maar in het charmante Cornwall.

Die regio mag blij zijn: de beelden van het mooie Britse landschap zijn bijna net zo indrukwekkend als wat we deze dagen zien tijdens de Tour de France-uitzendingen. Wat wordt Frankrijk toch adembenemend mooi in beeld gebracht. Zoals zaterdag tijdens de etappe door de Ardèche: niet raar dat veel Fransen het liefst vakantie vieren in eigen land.

Delicious heeft als extraatje dat iedere aflevering - tot nu toe - mannelijk bloot bevat. Functioneel? Mwah

Maar Cornwall is dus ook niet te versmaden. Met in Delicious als extraatje dat iedere aflevering - tot nu toe - mannelijk bloot bevat. Functioneel? Mwah. Moet dat dan? Ik weet het tegenwoordig niet meer. Maar we kregen mooie mannenbillen te zien in een bedscène en ruim zicht op een andere acteur, die om een of andere reden compleet naakt uit zijn boshuis moest stappen. Voeg daarbij alle ongegeneerde beelden van rijkgevulde borden en schalen: de serie is een lust voor het oog.

Een schatje Wie niet echt bezig is er op zijn voordeligst uit te zien, is Diederik Ebbinge. Maar toch schittert hij - ook bij AvroTros - als de klungelige Louk in B.A.B.S. (buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand). In deze serie komen allerlei acteurs voor die ook meewerkten aan ‘De Luizenmoeder’, maar B.A.B.S. doet veel minder stof opwaaien. Terwijl het een schatje is, vol milde humor, schrijnend onhandige situaties en ander herkenbaar menselijk gestuntel. Met topactrices als Bianca Krijgsman en Annet Malherbe en grappige gastrollen van mensen als Henny Huisman, Dries Roelvink en Hans Klok, die hun eigen look-a-like spelen. Een fijn gezelschap om je binnenshuis in een koele kamer mee terug te trekken, terwijl buiten de mussen van het dak vallen. NLZiet, een interessante pol­der­con­struc­tie van de publieken en de commerciëlen, is gek genoeg nog geen groot succes Wat dat terugkijken betreft: ik hoor geregeld dat het lang niet iedereen lukt om alle tv-programma’s terug te vinden, zeker als het om drama gaat. Toch bestaat hiervoor al sinds 2014 een uitstekend adres: de streamingdienst NLZiet.nl. Hierin werken RTL, SBS en NPO samen: een interessante polderconstructie van de publieken en de commerciëlen, met voor de kijker het grote voordeel dat je er alle Nederlandse programma’s terugvindt en soms ook afleveringen vooruit kunt kijken. En dat zonder reclame: je betaalt per maand 7,95 euro en daarmee is de kous af. Echt handig dus, zeker nu tegenwoordig ook de grootste Nederlandse tv-kanalen er live te bekijken zijn. Maar een groot succes is NLZiet nog niet, gek genoeg. Het lijkt erop dat de partners het moeilijk vinden er vol voor te gaan. De NPO maakt liever reclame voor het - ook - betaalde NPO Start Plus, en RTL voor zijn RTL XL. Omgaan met rivalen, het valt ook niet mee. Vier keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie. Lees ze allemaal in ons dossier.

