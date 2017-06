In het woord taser gaat de naam van sciencefictionfiguur Tom Swift schuil

De politie experimenteert met de taser, een stroomstootwapen dat honderd jaar geleden nog sciencefiction was. Letterlijk, want de uitvinder van het wapen, Nasa-medewerker Jack Cover (1920-1929), liet zich inspireren door een roman uit een in zijn jeugd in Amerika erg populaire reeks avonturen- en sciencefictionromans rond het personage Tom Swift.

De jeugdboeken rond dat personage verschenen tussen 1910 en 2007 en werden geschreven door een zekere Victor Appleton, een pseudoniem waarachter diverse auteurs van de 'schrijffabriek' Stratemeyer schuilgingen.

Tom Swift is een jonge avonturier die steeds slimme dingen uitvindt, zoals een elektrische locomotief en een camper. In 'Tom Swift and His Electric Rifle' bedenkt en maakt Tom een geweer waarmee hij elektrisch geladen pijltjes kan afvuren. Hij reist naar Afrika en gebruikt het wapen om op olifanten en neushoorns te jagen (ivoor was destijds nog geen verboden product) en verdedigt zichzelf en zijn vrienden ermee tegen pygmeeën.

Taser-uitvinder Cover was een groot liefhebber van de Tom Swift-reeks en als eerbetoon noemde hij het stroomstootwapen dat hij rond 1970 uitvond een TSER. Die afkorting stond voor Tom Swift (of Swift's) Electric Rifle. Niet veel later werd die naam veranderd in taser, volgens Cover omdat de mensen in het bedrijfje dat hij had opgericht er doodmoe van werden om de telefoon aan te nemen met de afkorting TSER. Over de herkomst van de 'a' doen diverse verhalen de ronde, maar het meest waarschijnlijk is dat TSER onder invloed van laser werd omgevormd tot taser.

