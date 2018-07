In het Rusland van Poetin willen ze wel veel niet weten 

Zou de gewone Rus een genuanceerder beeld hebben? Die mensen gaan toch ook gebukt onder corruptie, onderdrukking, armoede? Ik hoopte op wat realisme in de documentaire ‘De rode ziel’ (EO) van Jessica Gorter.

Nou, dat realisme ziet er zo uit. Is het 18 december, staan die Russen de verjaardag van Stalin te vieren. Een paar oude Russische vrouwen vertellen: “Stalin betekent alles voor ons. Hij is onze zege in de oorlog, hij is de socialistische democratie, de Sovjettijd. Hij is onze industrie, onze verovering van de kosmos met de eerste mens in de ruimte.” Kortom: dankzij Stalin telden ze mee. Maar hoe zit het met zijn terreur?, vraagt Gorter. “Toen Chroesjtsjov (na Stalin; MB) die lui uit de kampen rehabiliteerde, kwamen ze oersterk terug.”

Dit is dus geen mop. Dit denken heel veel mensen in Rusland nu. Inmiddels vindt al 52 procent van de bevolking Stalin een groot man, vertelt de presentator van een Russisch nieuwsprogramma in de documentaire. Eind jaren ’80 was het nog acht procent.

Weg orale geschiedschrijving Die mensen vergeten even dat in Stalins duizenden strafkampen miljoenen Russen zijn verdwenen. Wie vrij kwam, moest ondertekenen dat hij er nooit over zou spreken, ook niet met naaste familie. Weg orale geschiedschrijving. Het raakt me, merk ik. Zeker als ik de twee zussen zie wier moeder uit huis werd ‘geroofd’ en die tien jaar in een strafkamp werkte. Onterecht aangegeven door familie. Maar nee, het was de schuld van het lot, niet van Stalin. “We hebben nu ons Rusland toch niet zwartgemaakt?”, vragen ze argwanend na hun verhaal. De twee zussen wier moeder uit huis werd 'geroofd' en tien jaar in een strafkamp werkte. © Screenshot 'De rode ziel' Jessica Gorter, al gelauwerd om haar eerdere films over Russische heldenmythen en ontkenning van gruwelijkheden, maakte een knap, veelzijdig document waarin ze steeds weer de andere kant toont via de mensen die ze volgt. Zo loopt ze mee met een vader en opa die heimwee hebben naar de Sovjettijd. “We werkten voor ideologie en niet voor salaris”, zegt opa. “We waren één grote familie.” Maar zijn kleinzoon dook in de ‘chaotische’ jaren ’90 van perestrojka in een muziek- en drugs-levensstijl en liet het leven. In de Sovjettijd had hij nog geleefd, denken ze.

Botten verzamelen in de bossen Hmm. Gorter wandelt ook mee met een vrouw die botten verzamelt in Siberische bossen. Ze raapt steeds wat op. “Een dijbeen. Een halswervel.” Er liggen twintigduizend doden maar haar organisatie heeft in twee decennia pas 83 namen kunnen vinden. Een vrouw vindt een stukje halswervel in het bos © Screenshot documentaire De rode ziel Senior onderzoeker van de Russische Nationale Bibliotheek Anatoli Razoemov is één van slechts een paar honderd historici die zich met het weggestopte verleden bezighoudden. Razoemov zette een Centrum voor teruggegeven namen op en verzamelt getuigenissen. Elke dag kan zijn werk gestopt worden, voelt hij, maar hij wil niet meer bang zijn. Daar word ik stil van. Stalin doodde de geschiedschrijving al, en wat toch in archieven ligt zoals de plaats van massagraven, wordt op commando van Poetin geheim gehouden - ten behoeve van de cultus van de grote man. Ik zal eraan denken als ik hem zie spreken binnenkort. Vier keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie. Eerdere afleveringen vindt u hier.

