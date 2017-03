In het Muizenhuis maken ze alles vies

Soms loopt iets zo prettig uit de hand, dat één mens het niet meer alleen af kan. Karina Schaapman weet er alles van. En haar vier kinderen nu ook want waar Karina eerst in haar uppie verantwoordelijk was voor de bekende boeken van 'Het Muizenhuis', timmert, zaagt, verft, schrijft, bedenkt en promoot nu het hele gezin de avonturen van de muizen Sam & Julia. Zaterdag openen ze zelfs een winkeltje, in de Amsterdamse Jordaan. Als ze het halen tenminste, want er is nog veel te doen. Een kloddertje roze hier, een spijkertje daar; alle Schaapmannetjes zijn druk in de weer. Naast bedenkster en creatief brein Karina (56) zijn dat haar zonen Tom (32) en Ian (30) en haar dochters Manita (29) en Lili (25).

De boeken van Het Muizenhuis zijn in 25 talen vertaald en verschijnen in dertig landen

Maar tijdsdruk of niet; voor de krant gaan de kwasten en hamers aan de kant. Sterker nog, er is geen houden aan. De familie kletst honderduit en buitelt van enthousiasme over elkaar heen, hier aan die tafel achter in de zaak. En eerlijk is eerlijk, Het Muizenhuis is ook iets om blij van te worden. Je moet wel van steen zijn om zonder vertedering door de boeken te bladeren met die prachtige foto's van lieve muisjes in rommelige poppenhuiskamertjes. Er zijn er heel wat in het echt te zien hier in het winkeltje, dat zelf ook een soort Muizenhuis is.

"Kijk, zo gaat het nu de hele dag", zegt Manita, wijzend op passanten die nieuwsgierig naar binnen gluren. "Dan staan ze helemaal met hun voorhoofd tegen de etalage. Boink, boink, hoor je dan."

De aantrekkingskracht is wereldwijd. De boeken van Het Muizenhuis zijn in 25 talen vertaald en verschijnen in dertig landen. "En daar komen nog steeds landen en talen bij", zegt Ian, de man van de paperassen, van het geld en de marketing. Ian verkocht vorig jaar de filmrechten van de belevenissen van Sam & Julia en zo dijt het bedrijfje langzaam maar zeker uit van een muis naar een olifant - bij wijze van spreken dan. Ian: "We gaan van een boekenlijn naar een kindermerk."

Het reu­zen­mui­zen­huis werd een daverend succes, er kwamen 30.000 mensen op af

Op zolder En dat is in Baarn begonnen. Daar mocht Karina in 2012 op de zolder van Kasteel Groeneveld een reusachtig Muizenhuis bouwen. Prachtig, natuurlijk, en een hele eer, maar hoe doe je dat in vredesnaam in je eentje? Haar kinderen waren toen nog niet bij haar werk betrokken. Ian had een portiersbedrijf, Manita zat in Iran voor haar Midden-Oostenstudie, en Lili, de jongste, zat ook toen al op school voor de opleiding orthopedagogiek. Dus vroeg ze Tom om haar te helpen. Karina: "Die was net afgestudeerd aan de Rietveld, en is hartstikke handig. Maar ik wist niet of dat goed zou gaan. Dat weet je niet van je kind." Het reuzenmuizenhuis werd een daverend succes, er kwamen 30.000 mensen op af. Maar daarmee was Het Muizenhuis óók weer een stukje groter en bekender geworden. Te groot en te bekend voor Karina en Tom alleen. Er was meer mankracht nodig. "En zo zijn we er allemaal ingerold", zegt Ian. Het samenwerken, de onderlinge ver­stand­hou­din­gen, het ineens ook collega's van elkaar zijn in plaats van alleen broers en zussen, dat had nog een sta-in-de-weg kunnen zijn

Vleugels Twee jaar zijn ze nu een familiebedrijf en iedereen heeft zijn eigen rol. Die rolverdeling verliep vanzelfsprekend. Karina: "Je kent elkaar natuurlijk door en door. Ian is altijd ondernemend geweest, Lili - die de winkel gaat runnen - heeft het meeste gevoel voor kinderen, Tom is de artistieke kracht en de handigste van ons allemaal en Manita was altijd al heel organisatorisch. Het geeft ook mij vleugels." Samenwerken was pure noodzaak om Karina de mogelijkheid te geven om zeven dagen per week, samen met Tom, niks anders te doen dan decors bouwen. De grote vraag was alleen: konden de kinderen, op eigen kracht, net zulke mooie boeken maken als hun moeder? Ze namen de proef op de som. Het vierde Muizenhuisboek moest het eerste worden zonder bemoeienis van de schepper. Karina: "Ik heb me teruggetrokken en het hele proces aan hen overgelaten." Dat viel haar niet mee want wat je liefhebt dat laat je niet los. Dochter Manita: "Maar voor ons was het óók doodeng." Toch wist Karina diep van binnen dat het wel goed zou komen, dat die kinderen van haar het wel zouden rooien met dat boek. "Zij kennen de karakters als geen ander, weten precies hoe Sam & Julia in elkaar steken." Het samenwerken, de onderlinge verstandhoudingen, het ineens ook collega's van elkaar zijn in plaats van alleen broers en zussen, dat had nog een sta-in-de-weg kunnen zijn. Er mag dan veel te winnen zijn als een familie samen ergens de schouders onder zet, er is wellicht toch ook veel te verliezen. Of niet? Geen herkenbare verzuchtingen aan tafel. Niemand heeft het gevoel nu een andere positie te hebben binnen het gezin. Ja, ze zien elkaar meer nu, maar verder... De geborgenheid ten slotte, die zich in alle decors nadrukkelijk opdringt, maakt de serie vrij van een leeftijdsgrens

Gevecht Hoewel, misschien toch. Manita loopt er weleens tegenaan: "Het kan soms een gevecht zijn. Bijvoorbeeld als we de laatste hand leggen aan het fotograferen van de decors. Dan komt het er zo op aan, dat moet gewoon goed zijn. En dan gebeurt het weleens dat de een denkt: het is wel goed zo. En dat ik dan denk: nee, helemaal niet!" Haar moeder herkent onmiddellijk het perfectionistische in haar dochter: "We moeten haar af en toe afremmen." Maar andersom is dat al niet anders: "Soms moet jij ook gestopt worden want dan draaf jij door." De lat ligt ook wel erg hoog, weet Manita. Details zijn beslissend. "Dat kan al zitten in een slagje van een oogje. Tot je op een gegeven moment gaat grijnzen. Dan weet je: dit is hem." Misschien is dat het wel, inderdaad; de milde glimlach die zich van de toeschouwer meester maakt bij het zien van al die gezellige muisjes en kastjes en dingetjes. Alles gebouwd van afvalmateriaal. Dat ontdoet het Muizenhuis van geliktheid. "Ze denken weleens dat het een soort formule is", zegt Manita, "maar zo simpel is het niet. Karina heeft die magie in handen." En die tovenarij zit hem volgens de moeder van de muizenfamilie in allerlei aspecten. Ze somt op: "Er zit nostalgie in, het is doorleefd, knus, stoffig. Die kamertjes hebben gelaagdheid." Het is ook allemaal een beetje viezig, klinkt het eenstemmig. Manita: "Wij maken alles vies." Dat is de uiterlijke kant. Minstens zo belangrijk is volgens Karina hetgeen ze wil vertellen via haar muizen. Serieuze zaken soms. De dood, bijvoorbeeld, gaat ook aan het Muizenhuis niet voorbij. Of het geloof. En kijk, hier heeft Julia de waterpokken. Karina: "Het moet de samenleving zijn. Zonder dat het te zwaar wordt. Hoe gaat het er bij de buren aan toe, dat gevoel." De geborgenheid ten slotte, die zich in alle decors nadrukkelijk opdringt, maakt de serie vrij van een leeftijdsgrens. De familie Schaapman hoort ook vaak dat hun werk iets veiligs en bekends uitstraalt, alsof mensen het al eerder hebben gezien. Karina: "Onze boeken zijn niet voor niets ook populair bij demente bejaarden." Ze denken weleens dat het een soort formule is maar zo simpel is het niet. Karina heeft die magie in handen

Oeuvre Nu het familietalent gebundeld is groeit vanzelfsprekend ook het oeuvre. Naast de vier reguliere Muizenhuisboeken, is er een iets kleinere uitgave, een ABC-boek, zijn er muizenknuffels, is er een uitgave uit de beroemde Gouden Boekjes-serie, een postermap, een luisterboek, een YouTube-kanaal en zo trippelt het maar door. Ian: "We streven naar een ritme van ieder jaar een groot en een klein boek. En omdat wat wij maken net de echte wereld is, kunnen we er eeuwig mee doorgaan." Zaterdag 1 april gaat de winkel open. De winkel en werkplaats is open op woensdag t/m zondag van 11.00 tot 18.00 uur. Eerste Tuindwarsstraat 1 in Amsterdam.

