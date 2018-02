In Franse Tignes ben je tot diep in het voorjaar zeker van sneeuw

De relatief hoge ligging maakt het skigebied van Tignes en het naburige Val d’Isère een sneeuwzekere bestemming. Het ski-seizoen komt, afhankelijk van de sneeuwval, in de tweede helft van november op gang en loopt door tot half mei. Er zijn niet veel gebieden in de Alpen waar je zo’n groot deel van het jaar kunt skiën.

Dankzij de twee gletsjers kun je hier ook buiten het skiseizoen terecht. Hoog boven Tignes ligt de Grande Motte, waar zelfs hartje zomer op 20 kilometer pistes kan worden geskied. In Val d’Isère kun je een lift naar de Pissaillas-gletsjer pakken.

De Sache is zo’n piste die me bij zal blijven. Een zwarte, dus pittige, en afwisselende afdaling. Vanaf de start boven op de Aiguille Percée (‘het oog van de naald’, naar een fotogenieke rots met een gat erin) op 2748 meter leg je op ski’s of snowboard maar liefst 10 kilometer af naar de finish in het dorp Les Brévières op 1550 meter. Van het kale, uitgestrekte witte landschap van het hooggebergte roetsj je in een gelukzalige roes de bossen in.

Dat de skiliften sluiten, betekent niet dat het tijd is om je in appartement of hotel terug te trekken. En het betekent ook niet per se dat je de kroeg in moet (jawel, Oostenrijkgangers, ook hier zijn kroegen). Je kunt bijvoorbeeld met een lamp op je helm toch weer een stoeltjeslift in, met een sleetje deze keer. Na minimale instructies kun je de Pala’fou-baan op om je met een rotgang naar beneden te storten. Leuk voor waaghalzen met talent, maar voor een gewone sterveling zoals uw verslaggever blijkt het vooral een zaak van overleven. Na een stapvoetse rit vol doodsangsten en een stuk of dertig crashes bereik ik, gehuld in een laagje opgevroren sneeuw, het dalstation.

“En nu verticaal in het water hangen, niet bewegen en vooral: ontspan”, draagt Guillaume me op voor hij gevaarlijk dichtbij komt en me stevig beetpakt. Zijn gezicht bevindt zich op 30 centimeter van het mijne, onze benen zijn verstrengeld.

Ook leuk: een wak in springen voor een kijkje onder het ijs in het Meer van Tignes. Een duikpak moet de kou buiten houden. Dat het werkt blijkt als instructeurs Hugo en Guillaume me het ijswater in coachen. Hugo hangt zuurstofflessen op mijn rug.

Maison Bouvier

Restaurants met traditionele gerechten als raclette en fondue zijn gemakkelijk te vinden. Wie zin heeft in iets bijzonders én een creditcard op zak heeft, kan zich melden bij de familie Bouvier. Jean-Michel Bouvier en zijn zoon Clément hebben in Tignes een gastronomisch koninkrijkje opgezet met restaurants, een luxehotel en een spa.

Op ruim 3000 meter hoogte, aan de voet van de Grande Motte-gletsjer, staat de trots van de familie: Le Panoramic. Een bezoek begint met valetparking voor de ski’s. In de garderobe kun je daarna je skischoenen aan een droger hangen en krijg je warme sloffen.

In het restaurant met panoramisch uitzicht kun je je tegoed doen aan gerechten die boven houtvuur worden bereid. Het is eens wat anders dan een pisteklassieker als friet met worst, en zo ook de prijs: 69 euro voor een driegangenmenu. Is de gegrilde krop romaine met beaufortkaas en truffel of de foie gras met vijgenchutney niet exclusief genoeg? Stort je dan op kaviaar of een Bretonse kreeft. Let op: je moet de berg nog af (in warme schoenen!).

Beneden, in Val Claret, heeft Clément Bouvier onlangs Ursus geopend. “Helaas zijn we net te laat opengegaan om dit jaar al een Michelinster te krijgen.” Het is de 26-jarige chef-kok menens. Zijn nieuwe restaurant is ingericht als een donker bos. Gasten zitten er in schemerlicht te eten tussen tal van boomstammen. “Ik ga nou eenmaal graag het bos in voor mijn ingrediënten.” Voor 78 euro eet je drie van zijn creaties en een selectie van kazen. Ten slotte is er nog een dessert.

Tekst gaat verder onder de afbeelding