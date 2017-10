In een gedicht van Miriam Van hee is de Syrische Aylan Kurdi er weer even

En toch, hoe verpletterend en hartverscheurend de foto van het levenloze jongetje ook was, langzaam verdween Aylan naar de achtergrond, om plaats te maken voor ander nieuws.

Maar zeer recent was hij er weer even, in een gedicht van Miriam Van hee. Zijn naam werd niet genoemd, maar hij was het onmiskenbaar, de jongen met het rode shirt: “hij droomde, maar / hij ging dood, hij werd voorzichtig opgetild, / een vergeefse opdracht, een lichtgewicht, // terwijl hij reisvaardig was, zijn veters had hij // zelf geknoopt.”

In bescheiden woorden werd een dekentje om de jongen gelegd.

Het gedicht staat in Van hee’s nieuwe bundel, ‘als werden wij ergens ontboden’. Net als in eerder werk wordt daarin veel gereisd. Per boot, op de fiets, te voet, per vliegtuig. Van hee verhaalt niet van avontuurlijke vakantietripjes, maar heeft oog voor het kleine, voor hoe een bloem trilt in de wind, hoe het licht valt op de huizen. Haar reizen, naar Texel, Frankrijk, Rusland, zijn minieme verschuivingen van uitzicht, een aansporing tot kijken: ‘en het is waar, / in andere steden doen wij meer moeite, kijken / naar peuken en stof op de weg’.

Van hee schetst vooral contouren, van bergen, bomen, vogels. Maar lichtval - haar vorige, voor de VSB Poëzieprijs genomineerde bundel heette ‘ook daar valt het licht’ - kan daarbij tal van associaties oproepen, ook grimmige: dennenbomen kunnen aan kampen doen denken; en als tijdens een wandeling over het strand schelpen en zeesterren onder de voet gelopen worden, dan klinkt daar onwillekeurig de bootvluchtelingencrisis in door: ‘hele families die het niet hebben gehaald’.

Elk woord is heel precies op zijn plek gezet

Op het eerste gehoor is de taal van Van hee tamelijk gewoontjes, die klinkt ongeveer alsof er iemand zacht tegen je praat. Tot je de zinnen langzaam leest, en nog eens, en merkt hoe precies elk woord op zijn plek gezet is, hoe sterk de regels, zonder oponthoud van hoofdletters of overdadige interpunctie, door klank verbonden zijn. Treffend merkt ze op - in een gedicht over vertalen - “niets valt er af te dingen op rijmen, ze / verbinden als treinen, herstellen in eer // ze werken als wijn.”

Doordat ze zo summier zijn ingevuld, worden de verstilde landschappen ook weleens kleurloos en flets. Maar vaker slaagt Van hee erin om bijna terloops heden en verleden, droom en werkelijkheid, het kleine onbeduidende en het oneindig grootse samen te laten gaan. Weet ze haar kalme taal met spanning te laden. ‘ga nu, voor // herinneringen zich als vingers / sluiten om je pols’.

Janita Monna schrijft wekelijks over poëzie voor Trouw

De Bezige Bij; 72 blz. € 18,99

