In een eersteklascoupé naar China met de Transsiberië Express

Het is vier uur ’s nachts als het ritme van de trein langzaam vertraagt. We schuiven de gordijnen van onze eersteklascoupé een stukje open. Op het perron waarnaast de trein tot stilstand komt, staan Chinese militairen met geweren. Dit moet de Chinees-Russische grensstad Manzhouli zijn.

Bij de aangrenzende coupé zijn ze vooral geïnteresseerd in de passagiers. Een Frans-Oekraïens stel uit New York dat ook over de Amerikaanse nationaliteit beschikt, maar niet op hetzelfde adres woont. Een situatie die om uitleg vraagt, vinden de Russen. De provodnitsa kijkt het stel wat paniekerig na als ze worden meegenomen voor een ondervraging.

Nu komen Russische douanebeambten aan boord met honden. Onze provodnitsa , een soort conductrice annex stewardess met geelblond getoupeerd haar, loopt zenuwachtig heen en weer. De douaniers gebaren dat we de coupé uit moeten stappen. Ze tillen matrassen op en kijken in een kastje boven de deur. De honden snuffelen kort aan onze bagage.

De overgang van China naar Rusland duurt uren. Eerst stappen Chinese douanebeambten de coupé binnen en controleren onze paspoorten. Daarna worden de wielen van de trein verwisseld, omdat het Russische spoor een andere breedte heeft. Vervolgens rijdt de trein in een slakkegang naar Zabaikalsk, het eerste Russische dorpje aan de andere kant van de grens. De zon is inmiddels opgekomen, maar de trein, mag nog niet verder.

Doosje wodka

Als de trein rond negen uur ’s ochtends eindelijk weer in beweging komt, vertrouwt ze de Oekraïense toe hoe blij ze is dat het stel niet uit de trein werd gehaald vanwege het doosje met wodka dat ze onder hun bed had geschoven. Nu we allemaal weer aan boord zijn én rijden, kan die laatste er wel om lachen. “Welkom in Rusland”, zegt ze. Onze reis met de Transsiberië Express is nu echt begonnen.

De spoorlijn voor de Transsiberië Express werd aangelegd onder leiding van tsaar Nicolaas II en in 1916 officieel geopend. Het volledige traject strekt zich over ruim 9200 kilometer uit tussen Moskou en Vladivostok. Wie de gehele route in één keer wil afleggen, is ongeveer een week onderweg. De meeste passagiers kiezen voor een deel van het traject en de meeste toeristen lassen onderweg een paar pauzes in om ook nog iets van het land te kunnen zien.

De populairste stop op de route is Irkoetsk, ook wel het Parijs van Siberië genoemd. Een bijnaam die de stad dankt aan de intellectuelen, die in de 19de eeuw werden verbannen naar Siberische werkkampen. Na hun straf kwamen velen in Irkoetsk terecht en daardoor is een rijk cultureel leven ontstaan.