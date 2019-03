In Dordrecht kun je zien hoe mooi schimmels en vochtplekken eigenlijk zijn

Schimmelplekken en vochtkringen zien we liever niet. Maar kunstenares Lizan Freijsen (1960) is er altijd naar op zoek. Ze heeft wel eens huis aan huis kaartjes in de bus gedaan met de vraag wie er een vochtvlek met van die bruine randen op plafond of muur had en zo ja, of ze die dan mocht fotograferen. Lekkage- en schimmelplekken vormen een bron van inspiratie voor haar werk. Op basis van de foto's maakt ze ontwerpen voor wand- en vloertapijten en behangpapier.

Lees verder na de advertentie

“Veel mensen vinden vochtplekken lelijk en schimmels vies, maar ze kunnen ook heel mooi zijn”, zegt Freijsen. De schoonheid die schuilt in sporen van verval fascineert haar. Als kind al raakte ze niet uitgekeken op die grillig gevormde vlekken, waar je van alles in kunt zien. Op de schoorsteen in een van de zalen van het Teekengenootschap Pictura in Dordrecht, een podium voor hedendaagse kunst, zit ook een knoepert van een vochtplek. In de entourage van het eeuwenoude pand lijkt-ie echt, maar de vlek is onderdeel van de tentoonstelling ‘Natuurlijk’, waar het werk van Freijsen is te zien.

Ze drapeerde het kleed rondom de stronk van een kastanje, die moest worden gekapt vanwege een virus

Vreselijke stank Er ligt ook een bijna zaal vullend tapijt van 3.50 bij 5 meter met grillige gaten erin, alsof het ten prooi is gevallen aan motten en andere beestjes. Fungi Carpet (schimmeltapijt) lag afgelopen zomer maanden in het Arboretum in Wageningen, blootgesteld aan weer, wind en ‘heel veel zon’, vertelt Freijsen. Ze drapeerde het kleed rondom de stronk van een kastanje, die moest worden gekapt vanwege een virus. De kleuren en patronen in het tapijt zijn gebaseerd op de sporen die het virus had achtergelaten in deze stronk. Toen het na de droge zomer eindelijk ging regenen, raakte het tapijt in korte tijd begroeid met gras, mossen en schimmels. Het was al bijna opgegaan in de natuur, toen Freijsen het naar binnen haalde. Alle kleuren waren weg en het stonk vreselijk. Ze liet het reinigen en schoor het bovenste gedeelte van de wol weg. Toen kwamen de kleuren terug en begon het kleed aan een nieuw leven. Freijsen legde dat proces vast met een drone, zodat de levenscyclus van Fungi Carpet zich nu ook voor onze ogen ontrolt. Natuurlijk: leven, dood en wederopstanding in de natuur, t/m 24 maart in Pictura, Dordrecht. Op 17 maart is Lizan Freijsen van 13-17 uur aanwezig om te vertellen over haar werk.

Lees ook: