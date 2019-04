In dit poëtische scheppingsverhaal was er in den beginne een ei

“Geen armen, staarten, huid of haar/ adem, wortels of wind./ Geen regen of rots./ Niks was er. Behalve het ei./ Het stond/ trots op een punt”, dicht ze ritmisch en klankrijk.

Het is een mooi symbool: het kwetsbare ei vol kiemkracht, dat zich vult met ál het leven, begint te barsten en - bij wijze van oerknal - openbreekt en ons hele universum uitstort. Niet voor niets komt het ei voor in oude ontstaansmythen. Zo is er een Chinees verhaal waarin de vormeloze chaos zich samenbalt tot een kosmisch ei, waaruit de figuur Pangu voortkomt, schepper van hemel en aarde.

Op een grot­schil­de­ring zien we de eerste mensen tegen een achtergrond die hun toekomst laat zien

Op een dromerige illustratie van Ingrid en Dieter Schubert zien we het ei, tegen een waterblauwe achtergrond, zich vullen met ragfijne, witte wezentjes, planten, visachtigen, eencelligen. “Maar van binnen/ krioelde het. Zoemde en zong het/ van zacht gemaakt gras, een eik, haast volmaakt/ een roos die zichzelf nog maar net had bedacht.”

Dan volgen rode pagina’s, die lijken te zeggen dat er bloed begint te stromen en zien we dieren ontstaan, waaronder een dinosauriër en de uitgestorven sabeltandtijger. Als zij uit het ei spoelen, tekenen de Schuberts ze doorzichtig over elkaar heen. Op twee manieren geslaagd: er ontstaat een gelaagde tekening met diepte, en de doorschijnendheid benadrukt het prille van de nieuwe wereld, alsof die nog moet wennen aan haar vaste vorm.

“Als laatsten kwamen vrouw en man erbij, woordendragers/ beeldenbouwers/ linkerdij aan rechterdij”, gaat de evocatieve tekst van Groothuis verder, die bij hardop voorlezen pas helemaal tot zijn recht komt. Weer een sterk beeld van de Schuberts: de eerste mensen tegen een achtergrond die hun toekomst laat zien. We zien grotschilderingen, de Venus van Willendorf, maar ook een mobieltje en een verwijzing naar dat ándere scheppingsverhaal: de man klemt een boek onder zijn arm, met een appel op de kaft.

Alle mensen en dieren droegen een ei in zich, besluit Groothuis, “een wereld die kon openspringen.” In een eivormige spiraal van dieren zien we ook kunstmatige intelligentie en evolutie verbeeld: een hoofd vol nulletjes en eentjes en de aap die in drie stappen rechtop gaat lopen, maar ook - fijn grapje - de mens die weer aap wordt.

Oordeel: fijne tekst, dromerige illustraties, sterke beelden.

Diet Groothuis

Het ei

Ill. Ingrid & Dieter Schubert Hoogland & Van Klaveren;

26 blz. € 14,95. Vanaf 6 jaar

