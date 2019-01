In de winter zijn de Rocky Mountains zijn een stuk rustiger dan zomers, maar minstens even mooi

Voor Canadese begrippen ligt Jasper National Park op slechts steenworpafstand van Edmonton, waar ik aankom: 365 kilometer. So what? Autorijden is pure ontspanning in een land zo groot als een continent. Achter het stuur kom ik in een flow terecht. Ik zie de vlakke akkers langzaam overgaan in golvende bossen. Na een kleine drie uur rijden bereik ik de Rockies, die als een gekartelde muur uit de aarde oprijzen, badend in de middagzon.

Het is ’s ochtends rond zevenen als ik het weerbericht voor Jaspers skigebied Marmot Basin check op mijn mobiel. Min twaalf en helder, maar de zon moet nog opkomen. Ik heb nauwelijks geslapen; vanwege de droge lucht zit mijn neus helemaal dicht. Ik trek alle lagen aan die ik heb. Na het ontbijt stap ik vol moed de vrieskou in.

Off piste

Skiën in de Rockies: ik heb het altijd een keer willen doen, Canadees poeder. In tegenstelling tot Edmonton heeft het in Marmot Basin al twee weken niet meer gesneeuwd. Toch ligt er een laag waar iedereen zorgeloos overheen glijdt. De sneeuw knerpt hier niet en er is geen brok of plaat ijs te bekennen. Bijzonder, alsof ik over een laag fijn tarwebloem zweef - geruisloos, met dank aan het droge klimaat - en met uitstekende grip, dat wel. Tussen de bomen skiën, off piste dus, mag hier trouwens gewoon. Dat moet kicken zijn, denk ik, en beeld mij coole reclamefilmpjes in van een in slow-motion door poeder stuivende ski-god tussen de witte dennen. Dus volg ik een skispoor het bos in onder het motto ‘wat zij kunnen, kan ik ook’. Omdat de sneeuwlaag echter compact is en mijn skitechniek niet echt elegant, valt het ontwijken van de boomstammen flink tegen. Ik verkramp en ga een paar keer tegen de vlakte. Gelukkig is de toplaag poederzacht.

© Jonathan Vandevoorde

De volgende ochtend ontmoet ik mijn chauffeur, Warren, die me in een shuttlebusje naar Lake Abraham brengt. Zoals de meesten hier is Warren ‘import’: veertig jaar geleden voor een baantje in Jasper terechtgekomen en nooit meer weggegaan. We slaan de Icefields Parkway in, een 230 kilometer lang asfaltlint door Jasper en Banff National Parks en het toeristisch paradepaardje van Canada. Toen ik hier in de zomer van 2016 was, reed ik in een lange sliert campers van uitzichtpunt naar uitzichtpunt. Nu, hartje winter, is er geen mens te bekennen. Enkele wapitiherten sjokken achteloos in de bosrand langs de weg op zoek naar schaars gras. Een kudde dikhoornschapen heeft z’n zinnen gezet op de rivierbedding aan de overkant.

De wetenschap dat dit gebied kilometers ver weg van de beschaving verwijderd ligt, maakt deze plek bijzonder

Naarmate we hoger klimmen ligt er meer sneeuw. Woeste wolkenpartijen kolken om machtige bergtoppen. Het ene spectaculaire uitzicht volgt op het andere. Boven op Sunwapta Pass rijdt een sneeuwschuiver ons tegemoet. “Dit is het enige verkeer dat ik graag tegenkom”, lacht Warren. “Winterbanden zijn echter voldoende. Het gebeurt, als het ’s nachts een keer flink gesneeuwd heeft dat de Park-way een ochtend dicht is, maar in de regel is wordt hij continu sneeuwvrij gehouden.”