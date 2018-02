In de wereld van de modewoorden is Frans helemaal uit de mode

Dat bewijst het pas verschenen boek 'Klerenwoorden & modetaal' van taalkundige Vivien Waszink (Van Dale, € 16,99). Er gaat een wereld als een meisjeskamer open wanneer je leest over het taalgebruik van moderne fashionbloggers: jonge vrouwen die op internet schrijven over kleding, schoeisel, cosmetica en andere zaken (soorten tatoeages!) waarmee niet alleen vrouwen, maar ook mannen zich heden ten dage uitdossen, of beter gezegd: fysiek profileren.

Lees verder na de advertentie

Enkele decennia geleden was het Frans de taal waarin over kleding en mode werd geschreven, maar fashionbloggers hebben het Engels omarmd en grossieren in woorden als croptop (naveltruitje), heels (hakken) en onesie (soort hansopje). Een uitzondering vormt de lingerie, het kledingterrein dat blijkbaar nog altijd met de hoofdstad van de liefde, Parijs, wordt geassocieerd en dat nog wél gekenmerkt wordt door Franse of Frans aandoende woorden, zoals bralettes, een bh zonder beugels, gevormd van het Engelse woord bra (bh) en het Franse achtervoegsel -ette.

Hoewel Klerenwoorden & modetaal veel informatie bevat over modetrends, is het primair een boekje over taal: vol luchtig gepresenteerde weetjes over herkomst, geschiedenis en betekenis van woorden en uitdrukkingen op kledinggebied. Dat er zoveel mode in de taal zit! Maar wel jammer dat het Nederlands ook op dit terrein al zo verengelst.