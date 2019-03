In de wedkantoren wint Nederland het Songfestival

Een garantie op succes is het niet, maar het verleden leert dat inzendingen die het goed doen bij de bookmakers over het algemeen hoog eindigen. Ook Israël, dat vorig jaar met de winst naar huis ging, werd van tevoren getipt als grote kanshebber. De zanger heeft sowieso een lekkere week met zijn Songfestivalnummer Arcade: in drie dagen is het meer dan 1,5 miljoen keer bekeken op YouTube. “I am speechless”, sprakeloos, schrijft de zanger op berichtendienst Instagram.

Zijn ballad schreef Laurence met een inmiddels verloren dierbare in gedachten die tot haar einde smachtend bleef wachten op haar grote liefde. Het nummer wordt geprezen om de mooie tekst, de eigentijdsheid en de gevoelvolle stem van de zanger. Voor het de wereld in werd gestuurd, werkte de zanger er met zijn producer twee jaar aan vanuit een Brabantse studio. Maar dan heb je ook wat, in ieder geval voor zover het de wedkantoren aangaat.

De relatief onbekende Laurence deed in 2014 mee aan The Voice of Holland en werd daarna door jurylid Ilse de Lange voorgedragen aan de selectiecommissie voor het Songfestival. De zangeres deed eerder zelf mee aan het festijn, en werd toen tweede met The Common Linnets. Nu zit ze in het creatieve team van Laurence, samen met de man die verantwoordelijk was voor haar live succes.

Laurence komt op 16 mei voor Nederland uit in Tel Aviv.

