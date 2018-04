In de veertiger jaren werd het al goed gevonden

Omdat ik zelf nooit slimmer probeer te zijn dan de taal zelf, zoek ik zoiets altijd even op. Helaas voor de taalcritici: de officiële taaladviezen van de Taalunie, Onze Taal en de Belgische Taaltelefoon maken allemaal geen enkel bezwaar meer tegen 'negentiger jaren.' Onze Taal doet nog wel een beetje een knieval voor de critici door op te merken dat de vorm vroeger als een germanisme beschouwd werd, maar dit lijkt voor de correctheid geen enkele betekenis meer te hebben.

Maar ook in oudere taaladviezen vind je al sporen van deze ontwikkeling. De taalkundige P. Gerlach Royen, die in de jaren dertig en veertig (!) veel in kranten en tijdschriften voor het grote publiek over taalkwesties schreef, maakt al melding van de vorm op '-iger'. Hij merkt op dat hij weliswaar 'niet in orde' is, 'maar dit type wordt zoveel gebruikt dat velen erin gaan berusten.' Wij schrijven dan 1942.

Gerlach Royen legt trouwens een verband met 'de veertigers,' waarover 'de Tachtiger Willem Kloos niet uitgezeurd raakte,' en met het type 'Franciscaner monniken,' waarbij destijds de vraag was of dat één woord was.

Kort en goed: wie de taalnorm wil volgen, zou geen kritiek mogen hebben op 'de negentiger jaren.'

Beter kan zo iemand met groene zeep de eigen taalkritiek eens opfrissen.

